Donald Trump indicó en su discurso de ayer que un acuerdo con Irán está cerca, lo que provocó la suspensión del ataque planeado contra la infraestructura energética del país. El ataque estaba programado originalmente para comenzar anoche.

El presidente estadounidense especificó que el acuerdo debe firmarse en un plazo de 5 días; de lo contrario, Estados Unidos reanudará el bombardeo de la infraestructura estratégica clave de Irán.

Aunque Teherán negó que se estén llevando a cabo dichas negociaciones —lo que provocó un repunte del sentimiento negativo en los mercados—, cabe destacar que el año pasado se produjo un patrón similar con China. En aquel entonces, Trump afirmó que un acuerdo era inminente y suspendió los aranceles exorbitantes; China lo negó inicialmente, pero se alcanzó un acuerdo formal apenas dos semanas después.

Israel continúa sus operaciones militares, mientras que Irán persiste con los ataques de represalia. Amazon ha informado de interrupciones en los servicios de AWS en Bahréin debido a la actividad de drones iraníes. La agencia de noticias Fars informa de daños generalizados en la infraestructura de gas y electricidad en todo el país.

Según el Wall Street Journal, las naciones árabes están avanzando hacia una mayor implicación. Arabia Saudita ha permitido a la Fuerza Aérea de EE. UU. utilizar su base aérea clave, tras haber diversificado sus exportaciones de petróleo mediante un oleoducto hacia el oeste. El rey Mohammed bin Salman también está considerando una intervención militar directa.

Los Emiratos Árabes Unidos están cerrando todas las empresas vinculadas a Irán, con el objetivo de romper todos los lazos financieros y económicos.

Repercusión en los principales activos bursátiles

El petróleo crudo Brent cotiza actualmente en los 98,7 dólares por barril tras repuntar un 2,8%. Por su parte, el oro se mantiene en los 4.420 dólares mientras que la plata sube una décima y roza los 70 dólares por onza.

El Consejo Mundial del Oro emitió un comunicado confirmando que los bancos centrales tienen la intención de seguir comprando oro este año. Es probable que esto sea una respuesta a que los bancos centrales de Oriente Medio podrían vender oro para hacer frente a los problemas de liquidez tras la interrupción de los flujos de efectivo procedentes de las ventas de hidrocarburos.

Los índices estadounidenses repuntaron con fuerza durante la sesión de ayer, pero hoy los futuros del Nasdaq 100 y del S&P 500 caen un 1% debido a la incertidumbre sobre las negociaciones de paz en Irán.

Los futuros de los índices chinos tienen un desempeño bursátil mixto mientras que el Nikkei 225 sube un 1,56%. El EUR/USD se mantiene elevado, cotizando en el nivel de 1,16.

Informes económicos

El PMI manufacturero de Japón se desaceleró hasta los 51,4 puntos desde el 53 anterior. Si bien la desaceleración económica representa un desafío para el Banco de Japón, una subida de tipos de interés en abril sigue siendo muy probable dado el repunte actual de los precios de la energía. En paralelo, la inflación del IPC de Japón cayó inesperadamente al 1,3% interanual, por debajo de las expectativas del 1,5% y del 1,5% anterior.

La crisis energética se hace cada vez más evidente en los países asiáticos. El ministro de Energía de Corea del Sur indicó que flexibilizará las restricciones a las centrales eléctricas de carbón, reactivará las centrales nucleares que están en mantenimiento e impondrá restricciones al uso de vehículos no esenciales.

La UE y Australia firmaron un acuerdo comercial que elimina la mayoría de los aranceles y restricciones. Se espera que esto genere ahorros de 1 billón de euros anuales y aumente el acceso de Europa a minerales críticos, como las tierras raras.

Bancos centrales

Anna Breman, presidenta del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), señaló que la situación actual está alimentando las tensiones financieras, pero enfatizó que los tipos de interés de Nueva Zelanda se encuentran en un nivel que permite fluctuaciones en cualquier dirección. Según la presidenta del RBNZ, incluso un rápido fin de la guerra no cambiará la realidad actual y probablemente limitará el potencial de crecimiento global.

Austan Goolsbee, de la Reserva Federal (Fed), indicó que ve posibles motivos para nuevas subidas de las tipos de interés en Estados Unidos.