Hungría desbloquea fondos de la UE; el EUR/HUF cae un 0.5%

Conclusiones clave Hungría alcanzó un acuerdo con la Comisión Europea para desbloquear 16.4 mil millones de euros en fondos de la UE.

alcanzó un acuerdo con la para desbloquear 16.4 mil millones de euros en fondos de la UE. El desembolso de los fondos estará condicionado a la implementación y aprobación de reformas legislativas específicas.

La noticia impulsó al forinto húngaro, llevando al EUR/HUF a caer un 0.5% y al índice BUX a subir un 2.4%.

Menos de un mes después de una contundente victoria en las elecciones parlamentarias, Péter Magyar ha alcanzado un acuerdo con la Comisión Europea para desbloquear los fondos de la UE que permanecían congelados. El nuevo primer ministro de Hungría presentó un ambicioso plan de reformas en Bruselas, que recibió la aprobación preliminar de Ursula von der Leyen. El acuerdo allana el camino para la liberación de 16.4 mil millones de euros, incluidos 10 mil millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF), 4.2 mil millones de euros de fondos de cohesión y 2.2 mil millones de euros vinculados a reformas destinadas a restaurar la libertad académica. Sin embargo, los fondos no llegarán a Budapest de manera inmediata. Bruselas desembolsará el capital en tramos, condicionados a la implementación previa y la aprobación oficial por parte de la Comisión Europea de cambios legislativos específicos. Los compromisos más importantes del nuevo gabinete incluyen: La adhesión de Hungría a la Fiscalía Europea (EPPO) .

. El fortalecimiento de la independencia de la autoridad nacional de integridad, responsable de combatir la corrupción .

. El desmantelamiento de las fundaciones de gestión de activos de interés público (PITs) que han controlado las universidades húngaras, permitiendo que los estudiantes locales vuelvan a participar inmediatamente en el programa Erasmus para el próximo año académico. Los mercados financieros reaccionaron rápidamente a la noticia. La perspectiva de importantes entradas de capital y la normalización de las relaciones con la UE brindó un claro impulso a la moneda local, provocando que el par EUR/HUF cayera un 0.5%. Sin embargo, dado que un rápido desbloqueo de los fondos europeos ya había sido ampliamente descontado por los participantes del mercado, la magnitud del movimiento de la divisa fue relativamente limitada.

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.