El Banco de Japón mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 0,75% (por votación de 8 a 1). Un miembro votó a favor de una subida, lo que indica una postura más restrictiva dentro del banco. El Banco de Japón sigue inclinándose por endurecer la política monetaria, pero se mantiene cauto debido a la incertidumbre global.

Se espera que el Banco de Inglaterra mantenga los tipos de interés en el 3,75% ante el creciente riesgo de inflación. El mercado ha pasado de esperar recortes de tipos a contemplar posibles subidas a finales de 2026. La inflación podría volver a subir hasta situarse en torno al 3% o más. Es probable que los responsables de la política monetaria mantengan la cautela debido al débil crecimiento económico.

Estados Unidos está considerando un plan para asegurar los buques comerciales que transitan por el Estrecho de Ormuz. Los buques tendrían que contratar un seguro a través de la Corporación Financiera de Desarrollo, posiblemente en colaboración con la aseguradora privada Chubb, para poder optar a la escolta de la Armada estadounidense.

Los precios del petróleo suben un 3,8% hasta los 108 dólares por barril, mientras que el oro baja un 1,5% hasta los 4.760 dólares por onza. Los mercados bursátiles asiáticos registran fuertes caídas; el Nikkei 225 se desploma un 3,6% tras una sesión débil en Wall Street. Los índices chinos bajan entre un 1,5% y un 2%. El sentimiento del mercado sigue siendo frágil en medio de la escalada de tensiones geopolíticas.

Conflicto bélico en Irán

Estados Unidos está preparando una operación militar para asegurar el estrecho de Ormuz. Es posible que se desplieguen unidades como el USS Tripoli en la región, y las operaciones podrían durar varias semanas. Los estados del Golfo e Israel podrían brindar apoyo. Dicha intervención representaría una escalada significativa del conflicto.

Las tensiones diplomáticas en Oriente Medio se han deteriorado notablemente: Qatar ha expulsado a diplomáticos iraníes y Arabia Saudita ha intensificado su retórica.

Informes económicos

Los datos del mercado laboral australiano mostraron un fuerte crecimiento del empleo, pero también un aumento del desempleo al 4,3%. A pesar de estos datos mixtos, la postura del Banco de la Reserva de Australia (RBA) se mantiene restrictiva. El banco central se centra en los riesgos inflacionarios derivados del aumento de los precios de la energía. El mercado aún espera nuevas subidas de tipos de interés.

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) advirtió que el conflicto en Oriente Medio podría desencadenar una importante crisis mundial. Entre los principales riesgos señalados se incluyen una fuerte venta masiva de activos, el aumento de la inflación y tensiones en las finanzas públicas.