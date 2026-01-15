La bolsa hoy: las bolsas se calman y TSMC presenta resultados

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses se recuperan tras dos días de ventas, impulsados ​​por los últimos resultados de TSMC, que deberían servir de prueba de fuego para gigantes de la industria de la IA como Nvidia y AMD.

Comportamiento de los índices

Los futuros del Nasdaq lideran las subidas (+0,3%), seguidos del Russell 2000 (+0,25%), el S&P 500 (+0,15%) y el Dow Jones (+0,1%). Según se informa, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, expresó su preocupación por la volatilidad del USD/JPY durante una reunión con su homólogo japonés, y pidió una política monetaria y una comunicación coherentes.

El sentimiento en la región Asia-Pacífico es dispar. El Nikkei 225 de Japón retrocedió ligeramente desde el máximo histórico de ayer (-0,9%), al enfriarse las esperanzas de un mayor apoyo fiscal por parte del gobierno y al repuntar los rendimientos de los bonos. La anticipación de los resultados de TSMC genera cautela en las acciones tecnológicas, afectando especialmente a los mercados chinos (-0,2%). Mientras tanto, se observaron subidas en Corea del Sur (Kospi: +1,3%) y Australia (+0,3%).

Resultados de TSMC y sector semiconductores

TSMC registró un beneficio récord en el cuarto trimestre, con un aumento del 35% en el beneficio neto gracias a la fuerte demanda de chips de IA y computación de alto rendimiento, superando las estimaciones de consenso. Los ingresos superaron los 1 billón de dólares taiwaneses por primera vez, mientras que los chips avanzados de menos de 7 nm representaron el 77% de las ventas. El crecimiento se debe principalmente a clientes como Nvidia y AMD, y a la expansión de la IA. La compañía está aumentando la capacidad de 2 nm, lo que respalda sus previsiones hasta 2026, aunque la menor demanda de teléfonos inteligentes podría limitar el crecimiento.

China está trabajando en normas para limitar la cantidad de chips de IA avanzados que las empresas locales pueden comprar a proveedores extranjeros como Nvidia, según informó Reuters. Se espera que las medidas consistan en límites a las órdenes en lugar de una prohibición total, tras la aprobación estadounidense de las exportaciones de chips H200 y el aumento de las tensiones políticas.

El índice del dólar estadounidense se recupera tras el retroceso de ayer (USDIDX: +0,1%), principalmente debido a la debilidad del franco suizo (USD/CHF: +0,15%) y del yen (USD/JPY: +0,2%). El dólar australiano es el único que resiste la caída (AUD/USD sin cambios). El EUR/USD baja un 0,1%, hasta 1,1635.

Los metales preciosos están retrocediendo con fuerza tras su reciente repunte, impulsado por la persistente incertidumbre política y el creciente riesgo de intervención estadounidense en Irán. La plata es la que más cae, cayendo por debajo de los 90$ (-4%, hasta los 89,30 $), seguida del platino (-3,2%, hasta los 2.326 $). El oro baja un 0,4%, hasta los 4.606 $.

El crudo Brent y el WTI interrumpieron un repunte de cinco días, cayendo aproximadamente un 1,5%.

Las criptomonedas también están en tendencia bajista: el bitcóin bajó un 0,8% hasta los 96.290 dólares, mientras que el ethereum bajó un 1,1% hasta los 3.315 dólares.