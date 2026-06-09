El intercambio de disparos del fin de semana entre Israel e Irán puso en entredicho el frágil alto el fuego en la región. Presionados por Washington, ambos bandos detuvieron los ataques. El control de la situación contribuyó a calmar la incertidumbre en los mercados, permitiendo a las empresas recuperar parte de las pérdidas sufridas.

Los principales índices estadounidenses cerraron en positivo ayer: el S&P 500 (+0,3%) y el Nasdaq 100 (+0,9%).

En los mercados europeos se observó un sentimiento menos uniforme. Sin embargo, cabe destacar que las pérdidas fueron significativamente menores el viernes.

Valores al alza: El FTSE MIB italiano (+0,6%), el FTSE 100 británico (+0,1%) y el WIG20 polaco (+0,6%) registraron subidas.

Valores a la baja: El Dax 40 (-0,6%), el Cac 40 (-0,2%) y el Ibex 35 (-0,7%) cerraron la jornada con pérdidas.

Geopolítica

La escalada actual entre Israel e Irán se ha visto frenada, pero Israel se reserva el derecho de realizar operaciones selectivas en el sur del Líbano si Hezbolá reanuda los bombardeos. Irán, por su parte, declara que reanudará los ataques si Israel reinicia los ataques aéreos contra el Líbano.

Materias primas

Los precios de las materias primas energéticas subieron casi un 4% tras la apertura del mercado el lunes, pero la mayor parte de esas subidas ya se han esfumado. El crudo Brent cotiza actualmente a poco más de 93 dólares por barril, mientras que el WTI ronda los 90 dólares.

El gas TTF (bolsa holandesa) por MWh ha vuelto a caer por debajo de los 50 dólares, mientras que el gas natural se sitúa en torno a los 3,15 dólares.

Los precios de los metales preciosos se están estabilizando, con modestas subidas tanto para el oro como para la plata hoy.

Una onza troy de oro cuesta actualmente alrededor de 4.347 dólares, mientras que la plata se sitúa en 68,5 dólares.

Informes macroeconómicos

Los datos publicados ayer sobre los pedidos industriales alemanes decepcionaron notablemente, registrando un fuerte descenso intermensual del 3,8% en abril. Esto se suma al creciente pesimismo respecto al crecimiento económico en la Unión Europea. La decisión del BCE sobre los tipos de interés y la rueda de prensa de la presidenta Christine Lagarde están previstas para este jueves . Si destaca estas vulnerabilidades económicas, el euro podría verse presionado.

En una nota algo más positiva, los datos de producción industrial publicados esta mañana superaron las previsiones, mostrando un descenso interanual de tan solo el 0,5%.

Asia

Desde China llegan noticias totalmente opuestas, con una fuerte recuperación del comercio. Las exportaciones de mayo aumentaron un 14,1% interanual. A pesar de un incremento aún más dinámico de las importaciones (27,4% interanual), el superávit de la balanza comercial se amplió, lo que debería respaldar al yuan.

Estados Unidos

Según una encuesta realizada por la Reserva Federal de Nueva York, las expectativas de inflación a un año cayeron ligeramente del 3,6% al 3,5%. Sin embargo, los mercados esperan con gran interés la publicación del informe del IPC del miércoles.

Mercados asiáticos

KOSPI (+8,2%): El índice surcoreano lidera el repunte, recuperando las pérdidas de ayer. La volatilidad del índice ha sido excepcionalmente alta, amplificada por la introducción de ETF apalancados de acciones individuales (con Samsung y SK Hynix como objetivo).

El Nikkei 225 se dispara un 1,9% mientras los índices chinos también cotizan en positivo, con el Hang Seng (+0,4%) y el Shanghai SE Composite (+0,7%).

Mercado Forex

Una leve mejoría en el sentimiento respecto a la situación en Oriente Medio permitió que el dólar neozelandés (+0,7% respecto a la apertura del lunes) y la corona sueca (+0,5%), de alta volatilidad, se fortalecieran. El euro también subió ligeramente (+0,2%).

Por otro lado, la corona noruega se encuentra debilitada, lastrada por el retroceso de los precios de las materias primas energéticas desde los máximos del lunes.