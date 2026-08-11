Apertura EE. UU.: Nasdaq busca dirección 🗽 Las acciones de Hims & Hers reaccionan a los resultados

Wall Street abrió la sesión del martes con calma, con los principales índices cotizando sin una dirección clara. Los inversores están evaluando las señales de avances hacia la reapertura del estrecho de Ormuz frente a las dudas persistentes sobre las perspectivas de un acuerdo más amplio entre Estados Unidos e Irán. La estabilización de los precios del petróleo está aliviando parte de la presión sobre las acciones, mientras que las alzas de Nvidia ayudan a mantener al S&P 500 cerca del nivel de equilibrio. Sin embargo, la atención de los inversores está cambiando rápidamente hacia los próximos datos de inflación de Estados Unidos, que podrían tener implicaciones importantes para las expectativas sobre la Fed tras el débil informe del mercado laboral.

Nasdaq 100 – panorama de la sesión

El Nasdaq 100 se mantiene bajo una presión moderada hoy, aunque el mapa del mercado muestra una imagen mucho más matizada de lo que podría sugerir el desempeño general del índice. El principal contribuyente positivo es Nvidia (+1,44%), cuyo avance compensa parcialmente la debilidad de otras megacapitalizaciones tecnológicas, entre ellas Apple (-0,55%), Microsoft (-0,67%) y Broadcom (-0,67%). El sentimiento también es más débil hacia Alphabet (-1,49%) y Amazon (-1,09%), cuyos importantes pesos dentro del índice están limitando la capacidad del Nasdaq para protagonizar un rebote más sólido. Sin embargo, bajo la superficie, algunas partes del segmento de semiconductores muestran un buen desempeño, con Applied Materials, KLA y Lam Research avanzando junto con Nvidia. Por lo tanto, la sesión de hoy parece más una rotación que un movimiento generalizado de aversión al riesgo, con el capital desplazándose entre diferentes áreas del sector tecnológico en lugar de abandonarlo por completo. De cara al próximo movimiento del Nasdaq, la pregunta clave es si la fortaleza de los semiconductores puede extenderse hacia las mayores compañías de software e internet, ya que será difícil construir un impulso alcista sostenible sin su participación.

Fuente: XTB Research

Nasdaq 100 – principales alzas y caídas

La dispersión en los rendimientos de las acciones individuales sigue siendo excepcionalmente elevada, algo que queda mejor ilustrado por Nebius (+5,58%) junto con un desplome de casi el 50% en Monster Beverage, poniendo de relieve que la volatilidad es mucho mayor a nivel de acciones individuales que en el propio índice. Las compañías tecnológicas dominan claramente entre las mayores alzas, con ASML, KLA, Teradyne, Sandisk, Lam Research, NXP y Applied Materials apuntando a una demanda sostenida en el ecosistema más amplio de semiconductores. Sin embargo, cabe señalar que varios de estos líderes ya han registrado repuntes extraordinarios: Sandisk acumula un alza de más del 400% en lo que va del año, mientras que Lam Research, Applied Materials y Teradyne también han generado rentabilidades de tres dígitos en horizontes más largos.



En el lado negativo, Monster Beverage (-49,77%) destaca de forma drástica, con una caída muy superior a la volatilidad diaria habitual del Nasdaq 100. AppLovin (-4,52%) y Datadog (-4,27%) también están bajo presión, mientras que las caídas entre el resto de los rezagados son considerablemente más moderadas. Desde la perspectiva de los inversores, la principal conclusión es la continua selectividad del mercado: el Nasdaq de hoy tiene menos que ver con un movimiento uniforme en tecnología y cada vez más con resultados, valoraciones y perspectivas específicas de cada compañía.

Fuente: XTB Research

Nasdaq 100 – valoración, impulso y amplitud de mercado

El Nasdaq 100 cae alrededor de un 0,3% durante la sesión de hoy, pero la tendencia general sigue siendo sólida: el índice acumula un alza del 17,3% en lo que va del año y del 26,6% durante el último año, mientras se mantiene apenas un 3,4% por debajo de su máximo histórico. La tecnología continúa respaldando esa fortaleza, con el sector subiendo alrededor de un 25,3% desde comienzos de año, aunque también es hoy el mayor lastre para el índice, con una caída aproximada del 1,2%. La amplitud de mercado no está mostrando señales de alerta importantes, con alrededor del 70% de los componentes cotizando por encima de sus medias móviles de 200 días, aunque solo el 55,6% se mantiene por encima de su SMA50, lo que apunta a cierto deterioro del impulso de corto plazo.



La valoración sigue siendo el principal desafío: el Nasdaq 100 cotiza con una relación precio-beneficio de alrededor de 31,6 veces, mientras que el sector tecnológico se encuentra cerca de 40 veces, lo que eleva considerablemente las exigencias para el crecimiento futuro de los beneficios. Al mismo tiempo, el 56% de los componentes del índice cotiza al alza hoy a pesar de la caída del índice de referencia, lo que sugiere que la debilidad se concentra principalmente en un pequeño grupo de las compañías más grandes. Por lo tanto, la estructura actual del mercado no apunta a una capitulación generalizada de los inversores, pero con múltiplos elevados, las nuevas alzas requerirán cada vez más confirmación por parte del crecimiento de los beneficios, especialmente entre los mayores beneficiarios del auge de la inteligencia artificial.

Fuente: XTB Research

Noticias empresariales

Intel – Las acciones inicialmente retrocedieron ligeramente, pero ya están recuperándose después de que el fabricante de chips aumentara su oferta prevista de acciones ordinarias desde 15.000 millones de USD hasta 20.000 millones de USD . Los fondos obtenidos se utilizarán para fines corporativos generales y para respaldar la expansión de infraestructura relacionada con la inteligencia artificial, aunque la posible dilución de los accionistas actuales sigue siendo un factor adverso de corto plazo.

– Las acciones inicialmente retrocedieron ligeramente, pero ya están recuperándose después de que el fabricante de chips aumentara su oferta prevista de acciones ordinarias desde 15.000 millones de USD hasta . Los fondos obtenidos se utilizarán para fines corporativos generales y para respaldar la expansión de infraestructura relacionada con la inteligencia artificial, aunque la posible sigue siendo un factor adverso de corto plazo. Riot Platforms – Las acciones suben cerca de un 8% tras los resultados del segundo trimestre, con ingresos que alcanzaron los 174,2 millones de USD frente a los 154,3 millones de USD esperados por los analistas. Un catalizador adicional es un acuerdo de arrendamiento de un centro de datos de 191 MW con un destacado laboratorio de inteligencia artificial de frontera, reforzando la narrativa de que Riot puede diversificarse más allá de la minería tradicional de Bitcoin y monetizar su infraestructura energética a través de la creciente demanda de inteligencia artificial.

Hims & Hers tras los resultados – el crecimiento sigue siendo sólido, pero el mercado vigila la rentabilidad

Las acciones de Hims & Hers Health suben ligeramente, borrando las caídas iniciales posteriores a los resultados, después de que un fuerte crecimiento de los ingresos se viera opacado por una menor rentabilidad. Los ingresos aumentaron un 38% interanual hasta 753 millones de USD, mientras que la base de suscriptores creció un 21%, lo que demuestra que la demanda sigue siendo sólida en toda la oferta de telesalud de la compañía, incluidos los tratamientos de dermatología, salud sexual y pérdida de peso. Al mismo tiempo, Hims registró una pérdida neta de 86,3 millones de USD, con una pérdida por acción de 0,37 USD frente a un beneficio de 0,17 USD por acción un año antes, desplazando la atención de los inversores desde el ritmo de expansión hacia el costo de generar ese crecimiento.

El segmento de GLP-1 sigue siendo particularmente importante, ya que la valoración de Hims está estrechamente vinculada a las expectativas sobre la capacidad de la compañía para participar en el mercado de medicamentos para la pérdida de peso, que se encuentra en rápida expansión. Tras una disputa anterior con Novo Nordisk, ambas compañías alcanzaron un acuerdo que permite vender medicamentos de marca para la pérdida de peso a través de la plataforma de Hims a cambio de que Hims deje de promocionar tratamientos GLP-1 compuestos. Esto fortalece la posición estratégica de la plataforma, pero también pone mayor énfasis en su capacidad para monetizar eficazmente una base de clientes en rápida expansión.

La compañía elevó sus previsiones para todo el año y espera que el impulso del negocio se acelere durante la segunda mitad del año, aunque cumplir esos objetivos sigue siendo un desafío. Las perspectivas contemplan una mejora sustancial de los beneficios, especialmente en el cuarto trimestre, lo que, según los analistas de Citi, mantiene elevado el riesgo de ejecución. El negocio internacional se está expandiendo a un ritmo excepcionalmente rápido, con ingresos que aumentaron más de 17 veces, en gran medida debido a la adquisición de la australiana Eucalyptus, mientras que los ingresos en Estados Unidos crecieron un 17%. Por lo tanto, la pregunta clave para los inversores ya no es simplemente si Hims puede crecer rápidamente, sino si puede convertir su escala, la expansión internacional y el auge de los GLP-1 en mejoras sostenibles de los márgenes y la rentabilidad.

Fuente: xStation5