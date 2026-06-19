Los futuros de las acciones estadounidenses se enfrían a medida que se desvanece el optimismo geopolítico: Los futuros de Wall Street retroceden, devolviendo parte de las importantes ganancias registradas ayer. El sentimiento de aversión al riesgo se intensificó después de que medios iraníes señalaran que Teherán exige una implementación verificada del Memorando de Entendimiento (MoU) recientemente firmado antes de continuar las negociaciones diplomáticas. Este enfrentamiento geopolítico se vio reforzado por la cancelación repentina del viaje diplomático previsto a Suiza por parte del vicepresidente de EE. UU., JD Vance.

Tecnológicas y pequeñas capitalizaciones lideran las pérdidas matinales: Los futuros del sector tecnológico son los más castigados, con los futuros del Nasdaq 100 encabezando las caídas. Las pequeñas compañías también están bajo presión, con los futuros del Russell 2000 descendiendo, seguidos por el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average. Mientras tanto, los mercados europeos se mantienen cautelosos, con los futuros del Euro Stoxx 50 cotizando prácticamente planos.

Mercados asiáticos y del Pacífico

Las bolsas asiáticas corrigen desde máximos históricos tras el tropiezo de las conversaciones de paz: Los principales índices asiáticos revirtieron sus ganancias iniciales del viernes a medida que la euforia por el memorando de paz entre EE. UU. e Irán dio paso al escepticismo. Los volúmenes de negociación fueron reducidos debido a los festivos en China y Hong Kong. Aunque inicialmente los índices aprovecharon el fuerte impulso de Wall Street durante la noche para llevar a los mercados de Corea del Sur y Japón a nuevos máximos intradía, se produjo una fuerte toma de beneficios tan pronto como los futuros estadounidenses comenzaron a caer durante la sesión asiática.

El KOSPI revierte máximos históricos por ventas en tecnología: El índice KOSPI de Corea del Sur registró movimientos muy volátiles, alcanzando un máximo histórico de 9.385,59 puntos antes de cerrar con una caída del 0,6%. Los principales fabricantes de semiconductores lideraron el retroceso: Samsung Electronics cayó cerca del 2,0%, mientras que SK Hynix retrocedió significativamente desde su máximo histórico intradía para terminar aún con una subida del 2,0%. Por otro lado, Hyundai Motor bajó un 1,0% tras informaciones locales de que planea adquirir el 9,65% restante de Boston Dynamics a SoftBank.

El Nikkei pierde impulso a medida que caen los futuros: El Nikkei 225 redujo bruscamente sus ganancias matinales, con los futuros cotizando actualmente un 1,3% a la baja debido al deterioro del sentimiento global.

El ASX 200 cae por los problemas del sector minero: Los futuros del ASX 200 australiano bajan un 0,5%, arrastrados por fuertes ventas en BHP Group después de que la minera advirtiera de importantes sobrecostes en su proyecto de potasa Jansen, en Canadá. En el resto de la región, el índice de referencia de Singapur cayó un 0,8%, mientras que el Nifty 50 de India cedió otro 0,8%.

Economía y política

La inflación japonesa se mantiene por debajo del objetivo gracias a los subsidios gubernamentales: La inflación general (IPC) de Japón aumentó al 1,5% interanual en mayo (frente al 1,4% esperado), mientras que la inflación subyacente (sin alimentos frescos) permaneció estable en el 1,4% interanual, situándose por debajo del objetivo del 2,0% del Banco de Japón por cuarto mes consecutivo. El índice subyacente ampliado (sin alimentos frescos ni energía) descendió al 1,8% interanual, su nivel más bajo desde septiembre de 2022. Esta moderación se atribuye en gran medida a los agresivos programas de subsidios al combustible impulsados por la primera ministra Sanae Takaichi, que redujeron los precios de la gasolina un 7% interanual.

Las presiones inflacionistas subyacentes mantienen las expectativas de nuevas subidas de tipos: El Banco de Japón considera que estas lecturas moderadas de inflación son temporales. Las presiones de fondo aumentan rápidamente debido a la aceleración de la inflación de precios al productor (PPI) desde marzo, una próxima ola de incrementos en los precios de los alimentos durante junio y un yen históricamente débil que encarece las importaciones. Como resultado, los mercados monetarios siguen descontando otra subida de tipos antes de final de año, tras la histórica decisión del banco central de elevar esta semana su tipo de referencia al 1,00%.

Vance retrasa su viaje a Suiza mientras los enfrentamientos en Líbano ponen a prueba el acuerdo preliminar de paz: El vicepresidente estadounidense JD Vance pospuso su viaje a Suiza para mantener conversaciones técnicas presenciales con Irán, alegando desafíos logísticos extremadamente complejos. La pausa diplomática llega en un contexto geopolítico muy frágil; pese al reciente memorando de entendimiento, los continuos bombardeos israelíes en el sur del Líbano han causado al menos 16 muertos. Esto provocó duras advertencias de Teherán, que afirmó que no tolerará incumplimientos del acuerdo, mientras que el Pentágono habría solicitado 80.000 millones de dólares adicionales para cubrir gastos relacionados con el conflicto.

Andy Burnham gana la elección parcial de Makerfield y desafía a Starmer: El alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, aseguró su regreso al Parlamento británico tras ganar la elección parcial de Makerfield con 24.927 votos, superando al candidato de Reform UK, Robert Kenyon, por más de 9.000 sufragios. Esta victoria allana el camino para que Burnham lance una candidatura formal al liderazgo del Partido Laborista frente al primer ministro Keir Starmer, advirtiendo en su discurso de victoria que esta representa la “última oportunidad para cambiar”.

Mercado de divisas

El dólar gana fuerza mientras el franco suizo se debilita: El índice del dólar estadounidense (USDIDX) amplió su avance un 0,2% adicional, manteniendo su dominio en el mercado de divisas. El franco suizo sigue siendo la moneda más débil entre las principales (USD/CHF: +0,6%, GBP/CHF: +0,3%, EUR/CHF: +0,25%). La libra esterlina se fortaleció frente a varias divisas europeas tras las novedades políticas (EUR/GBP: -0,05%, GBP/SEK: +0,3%), mientras que el EUR/USD cayó un 0,3% hasta 1,1422.

El yen alcanza nuevos mínimos de dos años y se acerca a un umbral histórico: El yen japonés superó el nivel crítico de 161,00 frente al dólar estadounidense, ampliando su caída hasta un mínimo intradía de 161,80, su posición más débil desde julio de 2024. Este continuo deterioro acerca peligrosamente al par USD/JPY al nivel técnico de 161,96, cuya ruptura llevaría al yen a su valoración más baja desde 1986.

Aumentan las advertencias de intervención pese a la reciente subida de tipos del Banco de Japón: La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, lanzó una firme advertencia durante la reunión del G7, afirmando que Tokio está plenamente preparado para adoptar “medidas decisivas” contra los movimientos especulativos en el mercado de divisas. Sin embargo, pese a que el Banco de Japón elevó los costes de financiación a un máximo de 31 años del 1,00% y gastó más de 70.000 millones de dólares en intervenciones durante mayo, el amplio diferencial de rendimientos respecto a una Reserva Federal de tono restrictivo y la política acomodaticia de la administración Takaichi continúan presionando a la moneda.

Materias primas

Energía — Inicio tranquilo antes del fin de semana: La volatilidad en los mercados energéticos se ha reducido notablemente tras el marco general de paz entre EE. UU. e Irán. Los futuros del Brent registraron una ganancia moderada del 0,7%, alcanzando los 79,80 dólares por barril, mientras las primas de riesgo geopolítico inmediatas se estabilizaban. Al mismo tiempo, los futuros del gas natural se estabilizaron tras el repunte provocado por los inventarios del día anterior, cotizando con una ligera caída del 0,15%.

Metales preciosos — El fuerte dólar golpea al oro y la plata: Los metales preciosos sufren una intensa corrección, afectados por el aumento de los rendimientos reales y la fortaleza persistente del dólar estadounidense. Los futuros del oro cayeron por tercera sesión consecutiva, desplomándose un 1,9% hasta los 4.130 dólares por onza. Los futuros de la plata registraron un comportamiento aún peor, con una caída del 3,4% hasta los 63,50 dólares por onza.