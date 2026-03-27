- Wall Street cerró ayer con fuertes descensos, registrando uno de sus peores días desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.
- Donald Trump anunció una pausa en los ataques planeados contra la infraestructura energética iraní, la cual durará 10 días.
- El petróleo se mantiene encima de los 100 dólares, mientras que el oro toca los 4.500 dólares.
- Wall Street cerró ayer con fuertes descensos, registrando uno de sus peores días desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.
- Donald Trump anunció una pausa en los ataques planeados contra la infraestructura energética iraní, la cual durará 10 días.
- El petróleo se mantiene encima de los 100 dólares, mientras que el oro toca los 4.500 dólares.
La sesión de ayer en Wall Street concluyó con fuertes descensos, registrando los principales índices estadounidenses uno de sus peores días desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. El S&P 500 bajó un 1,74%, el Dow Jones un 1%, mientras que el Nasdaq 100 cerró con un descenso del 2,38%.
Tras el cierre de la sesión estadounidense, el presidente Donald Trump anunció una pausa en los ataques planeados contra la infraestructura energética iraní. La pausa durará 10 días y finalizará el 6 de abril a las 20:00 (hora del este).
El presidente Trump afirmó que las conversaciones con Teherán están progresando muy bien y que la ampliación del margen diplomático podría propiciar la tan esperada desescalada de las tensiones en el Golfo Pérsico. Sin embargo, están surgiendo nuevas formas de presión sobre Irán. El Pentágono está considerando el despliegue de 10.000 soldados. Pese a la suspensión de los ataques aéreos contra instalaciones energéticas iraníes, el conflicto sigue sin resolverse, con informes continuos de ataques con misiles recíprocos.
La sesión asiática fue mixta. Se registraron leves descensos en Japón, Corea y Australia, mientras que los índices chinos tuvieron un desempeño relativamente mejor.
En el mercado de divisas, la ministra de Finanzas de Japón, Katayama, adoptó un tono firme, advirtiendo que las autoridades están monitorizando de cerca el mercado y están listas para actuar. También anunció una llamada de los ministros de Finanzas del G7 y enfatizó la posibilidad de “medidas decisivas”, generalmente asociadas con el riesgo de intervención.
Otros mercados
El precio del barril de Brent se mantiene ligeramente por encima de los 100 dólares. El Banco Popular de China (PBOC) fijó el tipo de cambio de referencia USD/CNY de hoy en 6,9141, en comparación con las expectativas del mercado de 6,9083.
El ciclón Narelle azotó Australia, interrumpiendo el suministro de GNL del país.
En el mercado de metales preciosos, se observa un repunte tras las recientes caídas. El oro sube cerca de un 1%, poniendo a prueba los 4.500 dólares, mientras que la plata repunta un 1,3%, rozando los 70 dólares.
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