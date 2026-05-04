La bolsa hoy: Washington activa el “Proyecto Libertad” en Ormuz mientras crece el riesgo de choque con Irán

Trump ha puesto en marcha la Operación Proyecto Libertad, anunciando que a partir de hoy se llevará a cabo una evacuación "humanitaria" de buques neutrales del Golfo de Omán y el Estrecho de Ormuz, al tiempo que advierte que cualquier intento de interrumpir el convoy se encontrará con una respuesta "enérgica".

Sin embargo, el Wall Street Journal y funcionarios estadounidenses aclaran que esto implica un mecanismo para coordinar el tráfico y las aseguradoras, en lugar de las tradicionales escoltas de buques de la Armada estadounidense, mientras que el CENTCOM despliega simultáneamente destructores, más de 100 buques y aeronaves, y 15.000 soldados en la región, lo que aumenta considerablemente el riesgo de una confrontación militar.

Irán responde con firmeza: Azizi, jefe del comité de seguridad del Parlamento, califica el Proyecto Libertad como una violación del alto el fuego y advierte que Teherán no permitirá que Estados Unidos dicte las reglas de navegación en el estrecho de Ormuz.

En las aguas de la ruta Omán-Ormuz, un petrolero es alcanzado por proyectiles no identificados a aproximadamente 125 kilómetros al norte de Fujairah, y la UKMTO evalúa el nivel de amenaza en el estrecho como «crítico», a pesar de que los estadounidenses están estableciendo una «zona de seguridad reforzada» al sur del Sistema de Seguridad de Teherán (TSS) iraní.

Kashkari, de la Reserva Federal, subraya que la guerra entre Estados Unidos e Irán y el cierre del estrecho de Ormuz aumentan el riesgo de una inflación persistente, lo que le impide anunciar recortes de tipos de interés e incluso contempla la posibilidad de una subida.

La actividad bursátil en Asia es excepcionalmente baja debido a los días festivos en Japón y China, con los principales pares de divisas operando en rangos estrechos. Tras la volatilidad matutina, el par USD/JPY sube lentamente, reflejando el debilitamiento generalizado del yen a pesar de la reciente intervención por valor de unos 35.000 millones de dólares.

Barclays considera que el fortalecimiento del yen tras la intervención será temporal, ya que el amplio diferencial de tipos de interés entre Estados Unidos y Japón y los altos precios del combustible derivados de la guerra en Irán siguen favoreciendo a un yen débil, mientras que el riesgo de nuevas intervenciones aumenta a medida que el par USD/JPY vuelve a situarse en torno a 160.

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) anunciará mañana su decisión de política monetaria, y el mercado prevé una probabilidad superior al 75% de una subida de 25 puntos básicos hasta el 4,35%. El CBA destaca que, por un lado, la inflación y el mercado laboral siguen sobrecalentados, mientras que, por otro, los datos débiles (incluido un IPC medio ajustado más bajo, un menor sentimiento y un mercado inmobiliario en desaceleración) hacen que la decisión sea difícil.

Seminario en directo

Sigue la última hora de la tensión geopoítica y su impacto en la apertura bursátil europea desde las 08:30 con Javier Cabrera. Puedes acceder desde el siguiente enlace :

Informes económicos

Los datos del Instituto de Melbourne muestran que la inflación del IPC se desaceleró al 0,6% mensual en abril, manteniéndose estable en el 4,3% interanual, lo que podría moderar las expectativas restrictivas; sin embargo, el fuerte aumento de los precios de la energía tras el cierre del Estrecho de Ormuz sigue presionando al RBA hacia una postura restrictiva.

En el mercado Forex, las divisas de Oceanía destacan hoy por su fortaleza relativa: el NZD es el más fuerte de la cesta del G-10, mientras que el AUD se mantiene débil a la espera de la decisión del RBA; el yen está recuperando parte de sus pérdidas tras la intervención, pero sigue bajo presión en el panorama general, mientras que el USD sube ligeramente ante la creciente preocupación por los tipos de interés de la Reserva Federal.

En los mercados bursátiles asiáticos, el Nikkei 225 sube alrededor de un 0,4% en un contexto de baja liquidez, mientras que los futuros de los principales índices estadounidenses y europeos registran leves repuntes, lo que indica una cautela en el apetito por el riesgo a pesar de las tensiones geopolíticas.

Otros mercados

El mercado energético se mantiene tenso: el crudo Brent y el WTI retroceden tras las subidas iniciales, pero el mercado anticipa un alto riesgo de nuevas subidas si Irán intenta interrumpir los convoyes estadounidenses en el estrecho de Ormuz. El gas natural repunta más de un 2%, reflejando la preocupación por el suministro.

Entre los metales preciosos, el oro cae ligeramente y la plata se mantiene débil, lo que podría interpretarse como un respiro temporal tras la huida hacia activos refugio, pero la trayectoria de los precios dependerá en gran medida de si el Proyecto Libertad provoca nuevos incidentes en el estrecho.

El bitcoin superó los 80.000 dólares por primera vez desde finales de enero, consolidándose como una de las pocas señales claras de mayor apetito por el riesgo durante la sesión y atrayendo demanda en un mercado donde las clases de activos tradicionales se ven limitadas por riesgos geopolíticos y la postura restrictiva de los bancos centrales.

Al inicio de la sesión europea, los siguientes factores serán clave para el sentimiento del mercado: la reacción del precio del petróleo a los detalles operativos del Proyecto Libertad, cualquier comentario de Irán que interprete el plan como una violación del alto el fuego y el posicionamiento final antes de la decisión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) de mañana, que podría sentar un precedente para futuras decisiones de los bancos centrales que lidian con la inflación derivada de la guerra. En cuanto a los datos macroeconómicos, conviene estar atentos a los próximos informes del PMI manufacturero de las principales economías europeas y a los pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos.