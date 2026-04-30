¿Por qué hoy ha subido la volatilidad del barril de petróleo?

La sesión de hoy en los mercados financieros está marcada por una volatilidad extrema en el crudo porque el mercado está valorando dos fuerzas opuestas: una prima geopolítica muy elevada por el conflicto en Oriente Medio y el Estrecho de Ormuz, y señales de toma de beneficios tras varios días de fuertes subidas. El barril de petróleo Brent ha cotizado de madrugada muy cerca de los 115 dólares y el WTI en 111 dólares, después de que el día anterior el Brent subiera alrededor de un 6% y el WTI un 7%.

Razones principales de la volatilidad en el barril de petróleo

Riesgo geopolítico en Ormuz: El principal motor sigue siendo el temor a una interrupción prolongada de los flujos por el Estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra pasaba cerca del 20% del suministro mundial de petróleo. La EIA calcula que los cierres de producción vinculados a la zona aumentaron de 7,5 millones de barriles diarios en marzo a 9,1 millones en abril, lo que mantiene una prima de riesgo elevada en los precios.

Negociaciones Estados Unidos e Irán estancadas: Las conversaciones de paz entre Washington y Teherán se han estancado, y los envíos por Ormuz siguen siendo limitados, con solo siete barcos cruzando en 24 horas frente a una media previa de unos 140 pasos diarios. Esa falta de visibilidad obliga a los inversores a ajustar posiciones rápidamente ante cualquier titular diplomático o militar.

Inventarios estadounidenses a la baja: El informe semanal de la EIA publicado el 29 de abril mostró una caída de 6,2 millones de barriles en los inventarios comerciales de crudo de EE. UU., hasta 459,5 millones, aunque todavía un 1% por encima de la media de cinco años. Además, las existencias de gasolina bajaron 6,1 millones de barriles y las de destilados 4,5 millones, quedando estas últimas un 11% por debajo de su media de cinco años, lo que refuerza la percepción de estrechez en productos refinados.

Diferencial Brent-WTI: La EIA prevé que el diferencial Brent-WTI alcance un pico de 15 dólares por barril en los próximos días, ya que el Brent está más expuesto al comercio marítimo global y a los costes de transporte afectados por Ormuz. Una prima amplia del Brent frente al WTI puede incentivar exportaciones de crudo estadounidense desde el Golfo de México, lo que añadiría volatilidad al WTI por expectativas de mayor demanda externa.

Tensión entre oferta y demanda: La EIA espera que el Brent alcance un precio medio de 115 dólares en el segundo trimestre de 2026 antes de moderarse, siempre que el conflicto no se prolongue más allá de abril y el tráfico por Ormuz se normalice gradualmente. Goldman Sachs advierte de que las exportaciones por Ormuz habrían caído a solo el 4% de sus niveles habituales, mientras también aparecen señales de debilidad de demanda en jet fuel y materias primas petroquímicas.

¿Qué podemos esperar del precio por barril de petróleo?

En conjunto, el Brent se mueve más bruscamente porque incorpora una prima internacional ligada a rutas marítimas, riesgo de suministro y costes logísticos. El WTI también sube o corrige con fuerza, pero su comportamiento queda más condicionado por los inventarios en EE. UU.

La volatilidad de hoy no responde a un único dato, sino a la superposición de geopolítica, inventarios ajustados en productos, diferenciales regionales y posicionamiento especulativo tras varias sesiones de rally. Mientras Ormuz siga sin normalizarse y las negociaciones entre Estados Unidos e Irán no den una señal clara, cada titular puede provocar movimientos bruscos tanto en el petróleo Brent como en WTI.

Opciones como instrumento para poder invertir en la plata

Gracias al nuevo producto disponible en XTB, las opciones, los usuarios pueden operar en mercados que se mueven tanto al alza como a la baja, permitiendo multiplicar su poder de inversión con un riesgo siempre limitado al coste de la prima. Este tipo de operativa resulta especialmente útil para empresas que exploran y comercian petróleo, accesible desde el ticker XOP.US

Desde un punto de vista operativo, la compra de una opción call permite obtener exposición a escenarios donde el precio suba, mientras que la compra de una opción put se beneficia de caídas.

Opción Call

Opción Put