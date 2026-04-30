El Ibex 35 termina la sesión al alza (+0,5%) en una jornada protagonizada por la publicación de resultados trimestrales de siete empresas del índice. Entre las más relevantes se encuentran ArcelorMittal, Repsol, Indra y Cellnex.

Repsol lidera el Ibex 35

Repsol (+3% en la sesión) ha presentado unas cuentas sólidas, impulsadas por el buen comportamiento del negocio industrial y por un entorno favorable en los precios del petróleo. Aunque algunos indicadores han quedado ligeramente por debajo de lo esperado, el mercado ha valorado positivamente el aumento del beneficio neto, la mejora en el margen de refino y la reducción del endeudamiento.

En el caso de Indra, destaca el notable incremento de su cartera de pedidos, que alcanza un máximo histórico de 20.334 millones de euros. Aun así, su acción cierra con un avance moderado debido al fuerte aumento de su deuda, que ha pasado de 129 a 855 millones de euros.

Cellnex ha registrado una pérdida neta atribuida de 37 millones, afectada por elevadas amortizaciones y por el impacto de operaciones anteriores. Si la compañía continúa reduciendo pérdidas y afianzando la mejora de sus márgenes, estos resultados podrían marcar el inicio de una etapa de mayor creación de valor para sus accionistas.

ArcelorMittal ha presentado cifras mixtas frente a las previsiones del mercado, con algunos indicadores mostrando debilidad respecto al año anterior. Aunque el EBITDA mejora, la deuda neta aumenta y tanto los envíos como las ventas reflejan un deterioro.

La plata rebota y el petróleo retrocede

Más allá del Ibex 35, la plata rebota un 3% tras tres sesiones consecutivas de descensos, apoyada en la escasez física del metal, que influye en el precio de los contratos. Paralelamente, el oro avanza un 1,7% en la jornada.

El Brent y el WTI retroceden hoy después de varios días de subidas. Según la EIA, el Brent podría situarse en un precio medio de 115 dólares durante el segundo trimestre de 2026 antes de moderarse, siempre que el conflicto no se extienda más allá de abril y el tráfico por el estrecho de Ormuz recupere la normalidad de forma progresiva.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

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