Grenergy es una de las compañías de energías renovables más destacadas dentro de su sector, aunque todavía hay muchos inversores que no le prestan la atención que probablemente merece. Es cierto que la empresa empieza a cotizar con valoraciones exigentes, pero el contexto estructural en el que se encuentra podría justificar estos niveles e incluso abrir la puerta a nuevas subidas. Entonces ¿qué hay realmente detrás de Grenergy?

Modelo de negocio atractivo

Grenergy es una empresa renovable, pero con un enfoque diferencial. Su actividad principal consiste en identificar proyectos viables, desarrollarlos y llevarlos hasta fases avanzadas de ejecución para posteriormente venderlos. Este proceso incluye también la construcción de las instalaciones, lo que le permite capturar más valor. Gracias a su experiencia, se ha consolidado como un operador eficiente y un socio atractivo para grandes compañías del sector.

En pleno auge de la inteligencia artificial, empiezan a surgir ciertos cuellos de botella, y uno de los más relevantes es el energético. Las grandes tecnológicas necesitan enormes cantidades de electricidad para alimentar sus centros de datos, y además buscan que esta energía sea renovable para reducir su impacto ambiental. Por ello, muchas están optando por adquirir o desarrollar sus propias infraestructuras energéticas. En este contexto, la experiencia de Grenergy la posiciona como una potencial beneficiaria de esta tendencia estructural. A esto se suma su creciente apuesta por el almacenamiento con baterías, un elemento clave para garantizar la estabilidad del suministro en estos centros.

Las cifras avalan la estrategia

Pero más allá del relato, los números también acompañan. En 2025, la compañía logró aumentar sus ingresos un 66% interanual, mientras que el beneficio neto creció un 46%. El principal reto sigue siendo la elevada necesidad de inversión, aunque por ahora la fuerte demanda está respaldando este crecimiento.

Análisis técnico de las acciones de Grenergy

Desde el punto de vista técnico, Grenergy presenta una clara tendencia alcista, apoyada en una estructura consistente de máximos y mínimos crecientes. El precio continúa respetando una directriz ascendente que actúa como soporte dinámico, lo que indica que las caídas están siendo aprovechadas por los compradores. Además, el hecho de que cotice en la parte alta del rango reciente refuerza la idea de fortaleza, siempre que se mantengan los niveles de soporte más cercanos.

En cuanto a los indicadores, el estocástico se sitúa en niveles medios tras haber corregido desde zonas de sobrecompra, lo que sugiere que el valor ha liberado presión y podría tener margen para nuevos avances. Por su parte, el ADX muestra una ligera caída, reflejando que la tendencia sigue activa pero con menor intensidad en el corto plazo, algo habitual en fases de consolidación. En conjunto, todo apunta a una pausa dentro de una tendencia principal alcista, más que a un cambio de ciclo, siempre que el precio continúe respetando los niveles clave.

¿Cómo comprar acciones de Grenergy?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Grenergy para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.