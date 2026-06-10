El sector de bebidas alcohólicas lleva tiempo languideciendo. De hecho, las principales compañías de la industria han visto cómo sus acciones se desplomaban en los últimos años y los inversores ya han empezado a compararlo con el sector del tabaco. ¿Qué está pasando?

Cambian las dinámicas de consumo: así afecta al sector de las bebidas alcohólicas

En los últimos años hemos visto un cambio importante en las dinámicas de consumo de la población a nivel mundial. Uno de ellos es que la población jóven bebe menos alcohol que las generaciones anteriores. Sin ir más lejos, recientemente el ministerio de sanidad de España publicó un informe en el que se indicaba que la población de entre 15 y 24 años había experimentado una reducción del consumo habitual importante. En concreto, en 2023 tan solo el 17,9% de este grupo consumía alcohol al menos una vez a la semana, mientras que en el 2006 esta cifra ascendía al 43,8%. De manera que si a esto le sumamos con una caída general del consumo, lo que vemos es que los volúmenes de venta se han reducido.

Según la patronal en España, Espirituosos de España, el volumen de ventas se redujo en un 3,9% en 2025 frente al año anterior. Sin embargo, no es un año aislado, ya que en el 2024 el volumen cayó en un 3,7% y en 2023 en un 5,1%. Es decir, tres años consecutivos de fuertes caídas y una caída del volumen del 17,6% desde finales del 2019.

La inflación ha sido un factor importante para esta caída, pero desde luego no el único.

El impacto en las compañías

Esto no solo se centra a nivel de España, sino que se extiende a otras geografías. Esto lo podemos ver también en las grandes multinacionales. Sin ir más lejos, AB inBev, con marcas como Corona o Modelo, acumula 3 años consecutivos anotándose caídas en sus volúmenes de ventas, con descensos del -1,7% en 2023, -1,4% en 2024 y -2,3% en el 2025. Y no se trata de un caso aislado, Heineken se anotó una caída del -1,2% del volumen en el 2025 y Diageo, con marcas como Guinness, cerró su semestre fiscal en diciembre de 2025 con un descenso del 0,9% interanual en el volumen de ventas.

¿Oportunidad en el mundial?

En el mundial de Qatar los volúmenes de consumo no despegaron, ni mucho menos. Sin embargo, el inversor no debe solo ver el impacto en el más corto plazo, sino la exposición de estas compañías y la oportunidad de paliar un cambio de hábitos en el consumidor. La clave está en cómo estas empresas son capaces de ligar este tipo de eventos deportivos con el consumo de sus bebidas, de manera que también se transmita a la temporada regular. Su éxito dependerá de su estrategia digital y de la exposición en los diferentes supermercados.

En definitiva, el inversor puede ver el Mundial de 2026 como una oportunidad para encontrar valor en compañías que hasta el momento estaban pasándolo mal pero que por su exposición al evento pueden aprovechar para recuperar el ritmo perdido.

Sin embargo, lo que está claro es que estas empresas también tendrán que evolucionar y estudiar qué productos lanzar al mercado para reducir el impacto de los nuevos hábitos del consumidor.