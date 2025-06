La escalada en Oriente Medio lastra las acciones de Amadeus

Las acciones de Amadeus se desploman casi un 4%. La empresa encargada de procesar transacciones para el sector turístico y de viajes de todo el mundo está viendo mermado su desempeño en la sesión de hoy ante el aumento de la tensión en Oriente Medio, una escalada que también está afectando a los activos de otras compañías del sector, como IAG, que en la jornada de hoy cotiza en negativo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La escalada en Oriente Medio lastra a Amadeus A pesar del buen desempeño trimestral de la compañía, en la que presentó un incremento del 9% de sus ingresos respecto al último trimestre del año anterior, las acciones de Amadeus están experimentando un retroceso considerable en la jornada de hoy tras los rumores de que Israel se estaría preparando para lanzar un ataque contra las bases militares de Irán en los próximos días. Este ataque, de producirse, podría paralizar por completo el turismo en la región. Ya se han observado caídas significativas del 80% en el flujo de turistas a Israel tras eventos anteriores, con consecuencias devastadoras para servicios turísticos y aerolíneas. Al ser Amadeus una plataforma fundamental para reservas globales, una caída pronunciada en la demanda de viajes generaría una merma en sus volúmenes transaccionales. Las posibles restricciones o cierres de espacio aéreo iraní y sirio, además, obligarían a desviar vuelos, lo cual incrementaría los costes operacionales de las aerolíneas (combustible, tripulación, tasas aeroportuarias). Como proveedor de sistemas de reserva (PSS), Amadeus no solo se vería afectado por menos reservas, sino también por la presión que recibirían sus clientes, que a su vez ajustarían eficiencia y precios. Cotización de las acciones de Amadeus Las acciones de Amadeus cotizan actualmente en torno a los 71,8 euros por título, registrando un retroceso notable respecto a la sesión anterior. Esta corrección se produce tras una marcada tendencia alcista iniciada en abril, durante la cual el valor ha escalado un 13,5% apoyado en unos sólidos resultados operativos y en la recuperación del sector turístico. Desde el punto de vista técnico, se observa una pérdida de fuerza en la tendencia. El indicador ADX refleja una posible pérdida de impulso, lo que podría anticipar una fase de consolidación o una pausa en el movimiento alcista. Además, la cotización se sitúa actualmente por debajo de las medias móviles de corto y medio plazo, lo que refuerza la presión bajista en el corto plazo. Aunque la corrección actual introduce cierta cautela en el corto plazo, la estructura de fondo continúa siendo positiva. Las acciones de Amadeus podrían encontrar soporte en torno a los 70 euros, nivel clave para evaluar la continuidad del movimiento alcista. En el acumulado del año, las acciones de Amadeus cotizan en positivo y se anotan una subida de más del 4,60%. ¿Cómo comprar acciones de Amadeus? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Amadeus (AMS.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.