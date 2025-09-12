La última batería de indicadores económicos del Reino Unido presenta una imagen mixta que invita a una lectura matizada. Por un lado, la estimación del PIB interanual se mantiene en el 1,4 %, superando el pronóstico de 1,1 %. Esto sugiere que, a pesar de los desafíos estructurales y la incertidumbre global, la economía británica ha logrado sostener un ritmo de crecimiento moderado. Es una señal de resiliencia, especialmente en un entorno marcado por presiones inflacionarias, ajustes monetarios y tensiones comerciales.
Sin embargo, los datos de producción industrial y manufacturera revelan una realidad menos alentadora. La producción manufacturera interanual apenas creció un 0,2 %, mientras que la producción industrial interanual se quedó en un exiguo 0,1 %, muy por debajo del 1,1 % previsto. Esto apunta a una debilidad persistente en el sector secundario, posiblemente afectado por la caída de la demanda externa, el encarecimiento de los insumos y la falta de inversión productiva.
Curiosamente, los datos mensuales muestran repuntes puntuales: la manufactura subió un 1,3 % y la industria un 0,9 %, ambos por encima de lo esperado. Pero estos avances parecen más bien correcciones técnicas o efectos estacionales, y no necesariamente un cambio de tendencia.
En conjunto, el crecimiento del PIB parece estar sostenido más por el sector servicios y el consumo interno que por la producción industrial, lo que podría generar vulnerabilidades si el entorno financiero se endurece o si el consumidor británico pierde impulso. Además, el estancamiento del PIB mensual (0 %) y la desaceleración en la variación trimestral (0,2 % vs. 0,3 % anterior) refuerzan la idea de una economía que avanza, pero sin fuerza.
