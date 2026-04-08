La euforia entra en el mercado bursátil tras el alto el fuego en Oriente Medio

Las noticias sobre un alto el fuego de dos semanas entre EE. UU. e Irán desencadenaron un giro brusco en el sentimiento del mercado, con una euforia inmediata que ha llevado al petróleo a caer alrededor de 10% hoy. Una caída de doble dígito en el crudo en una sola sesión no solo refleja alivio, sino también la posibilidad de una revisión de los escenarios macroeconómicos. La perspectiva de restablecer el tránsito por el estrecho de Ormuz ahora parece realista, reduciendo el riesgo de un shock de oferta y alimentando de inmediato unas menores expectativas de inflación. Los inversores han vuelto rápidamente al modo risk-on. Aun así, es importante recordar que, en esta fase, el acuerdo cubre únicamente las próximas dos semanas —no es un final definitivo del conflicto.

Reacción global del mercado

El MSCI Asia Pacific subió casi 5% , alcanzando un máximo de tres semanas.

Los futuros de índices estadounidenses ganaron más de 2,5% , mientras que los contratos europeos subieron 5,5% .

El dólar , anteriormente refugio, se debilitó un 0,8% .

Los Treasuries avanzaron al volver a descontarse recortes de tipos por parte de la Fed.

Trump enfatizó que una condición clave del alto el fuego es mantener totalmente abierto el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz. Durante este periodo, ambas partes deberán negociar un plan de paz de 10 puntos propuesto por Teherán. Israel confirmó que se alineará con la decisión de EE. UU., aunque se informaron ataques del IDF en el sur del Líbano más temprano en el día. Es importante señalar que la propuesta iraní parece maximalista, incluyendo demandas como:

eliminación de todas las sanciones ,

control total y cobro de peajes en el estrecho de Ormuz,

continuidad del enriquecimiento de uranio con fines civiles.

Si la posición negociadora de Irán resulta especialmente firme, los mercados podrían volver a descontar riesgo de conflicto tan pronto como la próxima semana.

Impacto macro: petróleo, inflación y política monetaria

La caída del petróleo no solo implica menores costes energéticos: también refuerza las expectativas de una política monetaria más flexible y de apoyo al crecimiento económico.

Si en los próximos días se perfila una paz más duradera en Oriente Medio, la reciente corrección en los mercados bursátiles podría revertirse por completo.