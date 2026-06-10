El Ibex 35 empieza la jornada con leves subidas, pero se consolida por encima de los 18.200 puntos. La guerra en Oriente Medio no avanza y de nuevo hemos tenido ataques por parte de Estados Unidos e Irán. Sin embargo, el mercado no se lo ha tomado de manera tan negativa y después de las ventas entre las tecnológicas americanas en el día de ayer los ánimos están calmados.

Empresas del Ibex 35 que más suben

En la parte alta de la tabla del Ibex 35 hoy destaca Indra. Ayer la compañía sufrió un fuerte castigo por el cese del proyecto del caza europeo entre Alemania y Francia y en el que Indra participaba. Hoy rebota, en parte por efecto normal del mercado y por otro lado porque hay parte del negocio ligado a ese proyecto que continúa en marcha porque está financiado por el gobierno español de cara a futuro. Otras empresas en la parte alta son Colonial o Logista, dos compañías con un perfil conservador que en un entorno de inestabilidad geopolítica pueden tener atractivo.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

Amadeus es la compañía que más a la baja vemos en el Ibex 35, con Acerinox siguiendo en segunda posición. En el día de hoy tampoco vemos un patrón claro en las caídas e incluso el tamaño de los descensos son reducidos y la mayoría de valores están cotizando en verde.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.