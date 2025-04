La Fed descarta estanflación. Los índices estadounidenses cierran en verde. 📈

John Williams, de la Reserva Federal, desestim贸 las preocupaciones sobre la estanflaci贸n, al tiempo que subray贸 que el organismo pondr谩 especial 茅nfasis en garantizar que no se cuestione la estabilidad de precios en Estados Unidos. Williams a帽adi贸 que las expectativas de inflaci贸n est谩n 鈥渂ien ancladas鈥, lo cual contrasta marcadamente con el continuo aumento de las expectativas inflacionarias seg煤n los datos de la Universidad de M铆chigan (4.4鈥%). Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El informe de dicha universidad parece reflejar una fuerte preocupaci贸n por el alza de precios, posiblemente impulsada por aranceles generalizados del 10鈥%. La confianza del consumidor ha ca铆do a m铆nimos hist贸ricos, lo que indica una creciente tensi贸n e incertidumbre entre los estadounidenses. Al mismo tiempo, se observa un repunte moderado en Wall Street. Los principales 铆ndices acaban de salir del terreno negativo y operan con leves alzas, mientras que el Nasdaq sube un 0,5鈥%. 聽 Fuente: xStation 5

