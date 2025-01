La Fed prevé tipos más bajos si las condiciones se mantienen

Austan Dean Goolsbee, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, acaba de comentar sobre el impacto de la inflación, los aranceles y la economía estadounidense en la actualidad. A continuación, mostramos los puntos destacados de sus comentarios : La tasa de inflación en los últimos seis meses fue del 1,9%, y es un error decir que no estamos avanzando en materia de inflación.

El crecimiento actual de los salarios es coherente con una inflación del 2% si se tiene en cuenta la productividad.

El mercado laboral parece estable en el pleno empleo, y el reciente informe de empleo no muestra sobrecalentamiento.

Las partes de la economía sensibles a los tipos de interés muestran el impacto de la moderación de la Fed, aunque esto se ve compensado por factores como la confianza empresarial.

La productividad es una serie de datos muy ruidosa, pero es muy importante vigilarla, dado que determinará si hay sobrecalentamiento o no.

El aumento de los tipos a largo plazo no se explica por las expectativas de inflación. Sería preocupante si los tipos a largo plazo comenzaran a aumentar sobre la base de las expectativas de inflación.

Dentro de 12 a 18 meses, los tipos serán más bajos si se cumplen las expectativas actuales.

Si las condiciones son estables, no hay un repunte de la inflación y hay pleno empleo, los tipos deberían bajar.

La Fed tiene que pensar en cuestiones como los aranceles y las respuestas de otros países que afectan a los precios.

La cuestión sería determinar si los aranceles son un shock puntual para los precios o un shock persistente.

La elevada inflación anual actual refleja en gran medida el repunte de principios del año pasado. Es incorrecto decir que no ha habido avances recientes.

Parte del aumento de los tipos a largo plazo se debe a un crecimiento mayor al esperado.

