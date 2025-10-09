- Los futuros de los índices de Wall Street se mantienen estables mientras que el dólar se debilita ligeramente
Los futuros de los índices estadounidenses cotizan hoy sin cambios, mientras que el índice del dólar corrige un 0,1 %. Los eventos clave de la agenda económica incluyen las actas del BCE a las 11:30 GMT, un discurso de Jerome Powell a las 12:30 GMT y los datos de comercio mayorista a las 16:00. Alrededor de las 21:00, PepsiCo publicará sus resultados del tercer trimestre, lo que marca el inicio de la temporada de resultados de las grandes empresas estadounidenses.
Actas de la Fed
Las actas de la última reunión de la Fed mostraron que la Reserva Federal ha adoptado un tono cauteloso pero optimista con respecto al crecimiento económico. La Fed revisó al alza sus previsiones de crecimiento del PIB para 2025-2028, lo que indica una creciente confianza en que la economía estadounidense puede mantener el impulso a medida que la política monetaria se relaja gradualmente. El consenso político apunta a una flexibilización continua, pero moderada: casi todos los participantes apoyaron un recorte de tipos de 25 puntos básicos en septiembre, mientras que algunos preferían que no se modificara y uno se inclinaba por un recorte más profundo, de 50 puntos básicos. Esto indica la intención de la Fed de equilibrar el apoyo al crecimiento con el mantenimiento del control de la inflación.
La vigilancia de la inflación sigue siendo fundamental a pesar de la postura más flexible: Sus miembros reconocen que persisten los riesgos de inflación, pero también señalan un aumento de los riesgos a la baja para el mercado laboral. Coincidieron en que herramientas como la facilidad de repo permanente podrían ayudar a estabilizar los mercados monetarios durante el proceso de ajuste cuantitativo.
Otros mercados
Los metales preciosos se mantienen cerca de sus máximos recientes pero las criptomonedas cotizan con tono bajista. El Bitcoin cotiza por debajo de los 122.000 dólares, marcando distancia con los 124.000 de ayer, mientras que el Ethereum también retrocede un 2%.
Los futuros del gas natural bajan un 1%, y a las 14:30 GMT, la EIA publicará sus datos semanales de almacenamiento. El mercado espera un fuerte aumento a 77 bcf desde los 53 bcf anteriores.
Donald Trump reiteró que no todos los empleados federales recibirán el pago retroactivo por el cierre del gobierno.
