La renta fija sería la principal perjudicada , ya que la eliminación de los aranceles reavivaría las preocupaciones fiscales al perderse ingresos públicos, lo que podría elevar los rendimientos de los bonos a largo plazo, empinar la curva y aumentar los riesgos para la sostenibilidad de la deuda estadounidense.

El mercado descuenta un fallo contra los aranceles de Trump , lo que impulsaría los beneficios empresariales (hasta +2,4% en el S&P 500 en 2026) y favorecería especialmente a sectores dependientes de importaciones como consumo, retail, ropa, juguetes y algunas grandes tecnológicas, mientras persiste la incertidumbre sobre reembolsos y la reacción de la administración.

Los mercados están ante uno de los eventos económicos y políticos más esperados del año, y eso teniendo en cuenta como ha empezado enero es mucho decir.

En la tarde de hoy se espera el fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles de Donald Trump. Los tribunales inferiores ya habían determinado que Trump excedió su autoridad al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para justificar sus numerosos aranceles específicos para cada país, sin la aprobación del Congreso, algo que podría confirmarse esta tarde aunque existe mucha incertidumbre tanto por el fallo como por sus posibles consecuencias.

El mercado estima que la Corte fallará contra los aranceles de Trump

Desde el año pasado, los aranceles han sido uno de los temas más importantes en los mercados, la economía y la política. Pero a pesar de la volatilidad y las disputas entre diferentes países, el mercado de valores ha continuado su ascenso. Este avance, que ha dejado al índice de referencia, el S&P 500, aproximadamente un 40% por encima de sus mínimos de abril, se ha visto también impulsado por el auge de la inteligencia artificial y el paso atrás precisamente dado por Trump de reducir algunos de sus aranceles más drásticos.

Los inversores ya parecen apostar a que la Corte Suprema asestará un golpe a los gravámenes. La probabilidad de que la Corte Suprema falle a favor de los aranceles es del 27% en Kalshi, mientras que Polymarket solo estima una probabilidad del 25%. Aun así, incluso si la Corte Suprema falla en contra de Trump, no está claro si los jueces detallarán cómo podría funcionar el procedimiento de reembolso, qué empresas tendrán derecho a reembolsos y el plazo para hacer el pago a las empresas. Si se determina que Trump se extralimitó en su autoridad, se generará mucha incertidumbre. En cualquier caso, la administración Trump sigue confiando en que cuenta con otras vías administrativas para mantener los aranceles vigentes si el fallo resulta en su contra.

¿Cómo afectará el fallo de la Corte Suprema a los mercados?

En general, un fallo en contra de los aranceles aumentaría los beneficios de las empresas del S&P 500, antes de intereses e impuestos, en un 2,4% en 2026 con respecto a los niveles del año pasado, según estimó Wells Fargo.

Algunas acciones se beneficiarán más que otras. Los aranceles han sido especialmente perjudiciales para las empresas que dependen en gran medida de los bienes importados, como las que atienden al consumidor estadounidense. Es probable que las entidades financieras, como los bancos, también se beneficien de un consumidor más confiado.

Los movimientos en las acciones minoristas y de consumo también parecen indicar que los inversores creen que la Corte Suprema fallará en contra de los aranceles. Las acciones de Home Depot y Costco han subido un 5% y un 6%, respectivamente, en lo que va de año. Ambos minoristas se beneficiarían si se eliminan los aranceles.

Empresas de bienes de consumo básico, firmas como Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo o Mondelez, también se verían perjudicados si la Corte Suprema se pone del lado de la administración. Esto se debe a que los aranceles han provocado un aumento notable en el precio de materias primas como el aluminio, así como otros costes más elevados en la cadena de suministro.

Las empresas de ropa y juguetes, ambas muy dependientes de las importaciones de China y otros países asiáticos afectados por algunos de los aranceles más altos, se posicionarían entre los principales ganadores de un fallo en contra de los aranceles. En este grupo, podemos mencionar firmas tan relevantes como Nike o Mattel.

Sobre las Magníficas 7 también habrá consecuencias. Quizás las más importantes sean en Apple. La compañía de Cupertino terminó el 2025 muy rezagado del resto del grupo, entre otros motivos por las disputas comerciales de EEUU con China e India, países donde la compañía tiene una gran dependencia para la producción y fabricación de sus dispositivos móviles.

La renta fija se vería perjudicada

Pero no sólo tendrá implicaciones en las bolsas de valores. La renta fija será otro de los grandes afectados. Los bonos del Tesoro subieron más del 6% el año pasado, su mejor rendimiento desde 2020, gracias en buena parte a los recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, y los aranceles.

Una de las grandes preocupaciones del año para los inversores fue el crecimiento del déficit fiscal debido a las medidas de estímulo aprobadas por la administración Trump. Los ingresos arancelarios redujeron la presión sobre el gasto, aliviando la persistente preocupación por el aumento de la deuda pública. De hecho, la agencia de calificación S&P mantuvo estable su calificación para la deuda soberana estadounidense, en parte debido a los ingresos arancelarios.

La eliminación de los aranceles probablemente reavivara las preocupaciones fiscales, presentando el riesgo de mayores rendimientos a largo plazo y curvas de rendimiento más pronunciadas, con los bonos a largo plazo subiendo debido a estas preocupaciones, un hecho que podría poner en riesgo el futuro económico del país.