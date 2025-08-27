La incertidumbre regulatoria frena los índices chinos 📉

El optimismo en torno al sector tecnológico y la distensión comercial con Estados Unidos han sido un catalizador alcista para los índices chinos. Sin embargo, la toma de beneficios y la creciente preocupación del mercado por la posibilidad de que las autoridades chinas obliguen a endurecer las condiciones de financiación están cortando el impulso bursátil.

Los índices chinos frenan sus subidas

Este mes de agosto, el mercado bursátil chino se ha revalorizado en más de un billón de dólares, alcanzando sus niveles más altos en una década. Este repunte se vio impulsado por las fuertes entradas de capital de inversores locales y una mejora generalizada de la confianza tras la distensión de las disputas comerciales con Estados Unidos.

Este aumento ha generado temores de sobrecalentamiento. Sinolink Securities elevó los requisitos de depósito de margen en los nuevos contratos de financiación al 100% para frenar el uso excesivo del apalancamiento.

Sinolink Securities elevó los requisitos de depósito de margen en los nuevos contratos de financiación al 100% para frenar el uso excesivo del apalancamiento. Algunos fondos de inversión también han introducido límites diarios de compra. Por ejemplo, el fondo subordinado del ETF GF Star Growth Index limitó las nuevas entradas a tan solo 100 yuanes, una de las medidas más restrictivas durante el actual ciclo alcista.

El volumen de negociación en las bolsas continentales ascendió a 3,1 billones de yuanes (433.000 millones de dólares), el segundo nivel más alto registrado . Mientras tanto, el saldo pendiente de financiación de margen superó los 2,1 billones de yuanes, su nivel más alto desde 2015, cuando el mercado se encontraba en medio de una burbuja especulativa. El número de nuevas cuentas de corretaje abiertas por inversores minoristas aumentó un 71% interanual en julio, lo que pone de manifiesto un fuerte efecto de miedo a perderse algo (FOMO) y una oleada masiva de capital minorista que entra al mercado.

Es posible que ya se estén formando burbujas especulativas en ciertos segmentos, pero las últimas restricciones de financiación tienen como objetivo principal proteger a los corredores y clientes de posibles pérdidas, en lugar de indicar que el repunte ya ha tocado techo.

Pekín tiene un historial de intervenciones regulatorias tanto durante fuertes caídas como durante rápidos repuntes. Desde 2023, las autoridades han endurecido las normas sobre las ventas en corto y elevado los requisitos de margen para los fondos, medidas que se reforzaron de nuevo en 2024.

¿Cómo invertir en China?

