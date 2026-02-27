La inflación de los países europeos en el punto de mira

Conclusiones clave El mercado pone el foco en las cifras de inflación y el PIB.

En España, la atención se centra en las lecturas preliminares de inflación.

Hoy se publican importantes datos macroeconómicos de España, Alemania, Estados Unidos y Canadá. El foco se pone en las cifras de inflación y PIB. Estas publicaciones ofrecen información sobre la salud de las economías, la dinámica de precios y consumo, y los cambios en las tendencias económicas de las principales economías de Europa y Norteamérica. En España, la atención se centra en las lecturas preliminares de inflación, así como en los indicadores del IPP y el IPCA, que reflejan la presión inflacionaria en la economía. En Alemania, se publicarán datos sobre precios de importación, inflación al consumidor y mercado laboral. En Estados Unidos, inversores y analistas seguirán de cerca la inflación de precios al productor (IPP), los índices PMI y el gasto en construcción. Además, Canadá publica datos trimestrales y mensuales del PIB para evaluar el dinamismo del crecimiento económico. Calendario económico del día 09:00 - España

Inflación al consumidor preliminar IPC (intermensual) febrero (previo: -0,4%)

IPCA (intermensual) febrero (previo: -0,8%)

IPC (intermensual) febrero (previsto: 2,2%; previo: 2,3%)

IPCA (intermensual) febrero (previsto: 2,3%; previo: 2,4%) 09:00 - Suiza

Producto Interior Bruto (T4) PIB s.a. (t/t) T4: 0,2%; previo: -0,5%

PIB n.e. (a/a) T4: 0,5% 09:00 - Polonia Indicador del Mercado Laboral del BIEC: febrero: 77,5% 09:55 - Alemania Tasa de desempleo s.a. febrero: 6,3%; 6,3% anterior 13:00 - Chile Producción industrial (interanual) enero: 0,1% 13:00 - Chile Tasa de desempleo enero: 8%; 8% anterior 14:00 - Alemania

Inflación al consumidor preliminar febrero IPC (intermensual) febrero: 0,5%; 0,1% anterior

IPCA (intermensual) febrero: 0,5%; -0,1% anterior

IPC (intermensual) febrero: 2%; 2,1% anterior

IPCA (intermensual) febrero: 2,1%; 2,1% anterior 14:30 - Canadá

Producto Interno Bruto T4 PIB (anualizado) T4: 0,0%; 2,6% anterior

PIB (trimestral) T4: 0,6% 14:30 - Canadá PIB mensual (intermensual) diciembre: 0,1%; Anterior: 0,0 % 14:30 - EE. UU.

Inflación del productor de enero IPP (intermensual) Enero: 0,3 %; anterior: 0,5 %

IPP subyacente (intermensual) Enero: 0,3 %; anterior: 0,7 %

IPP (r/r) Enero: 2,6 %; anterior: 3 %

IPP subyacente (r/r) Enero: 3 %; anterior: 3,3 % 15:45 - EE. UU.

PMI de Chicago: Febrero: 52,8; anterior: 54 16:00 - EE. UU. Inversión en construcción (intermensual) Noviembre (anterior: 0,5 %)

Inversión en construcción (intermensual) Diciembre (pronóstico: 0,2 %) 19:00 - EE. UU. Número de plataformas petrolíferas semanales (pronóstico: 406; anterior: 409)

