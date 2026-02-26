Europa toma impulso: resultados al alza y clima global más constructivo

Tecnología y medios lideran al Stoxx 600, mientras energía retrocede por la caída de materias primas.

Indra destaca con una subida muy pronunciada tras presentar un aumento de pedidos y resultados muy superiores al consenso.

Los mercados europeos avanzan con fuerza gracias al impulso global generado por los resultados excepcionales de Nvidia.

La sesión del jueves en los mercados europeos es claramente positiva. La mayoría de los índices bursátiles están ganando valor, con las mayores subidas registradas por el CAC 40 francés y el DAX alemán, que suben un 0,94% y un 0,45% respectivamente en el mercado al contado.

Sectores destacados

Sectores como tecnología y medios están impulsando al Stoxx 600 al alza (+0,2%), mientras que las compañías energéticas tienen un peor desempeño debido a la caída de los precios de las materias primas.

Esto es, por supuesto, una reacción a los muy altos beneficios de Nvidia, que la compañía reportó ayer tras el cierre de Wall Street.

Otro sector que destaca hoy es el de armamento y defensa, impulsado por los sólidos resultados trimestrales de la empresa española Indra.

Acciones destacadas

IDR.ES

Las acciones de la compañía española de defensa Indra subieron más de un 19% tras la publicación de sus resultados del cuarto trimestre, gracias a un fuerte aumento de pedidos hasta 8.329 millones de euros —principalmente en sistemas de defensa aérea, vehículos terrestres y el proyecto Eurofighter— lo que elevó la cartera de defensa a 11.336 millones de euros, superando el objetivo de 10.000 millones para este año.

Los ingresos del cuarto trimestre ascendieron a 1.845 millones de euros (por encima del consenso), el EBIT fue de 199 millones (también un beat), a pesar de condiciones de divisa desfavorables.

Para el año fiscal 2026, Indra prevé ingresos superiores a 7.000 millones de euros (a tipos constantes) y un EBIT superior a 700 millones, enfatizando su preparación para liderar programas de defensa europeos.

PUM.DE

En Alemania, los resultados de Puma son el tema candente hoy. El fabricante de equipamiento deportivo publicó sus resultados del año fiscal 2025 con pérdidas netas inferiores a lo esperado de 68 millones de euros (previsión de analistas: 71–82 millones), ingresos de 9.365 millones (previsión 9.350 millones) y un EBIT de 290 millones (previsión 285 millones).

La compañía revisó su previsión de EBIT para 2026 a 660–740 millones (antes 650–730 millones), pero confirmó un crecimiento de ingresos del 5–7%, lo que generó reacciones mixtas en el mercado: las acciones subieron tras la apertura gracias a resultados mejores de lo esperado, pero perdieron gran parte del impulso alcista debido a la débil demanda en Alemania y la presión de divisas.

Los analistas señalan un margen bruto más alto (46,2% vs. 46% previsto) y efectos positivos de reestructuración, aunque los desafíos en Norteamérica y Asia pesan sobre el sentimiento.

SU.FR

El fabricante de equipos para centros de datos Schneider Electric sorprendió con resultados mejores de lo esperado para 2025 (EBITA ajustado 7.520 millones de euros, ingresos 40.150 millones, +5,2% interanual), impulsados por la demanda de hardware de IA —acciones +3,7%.

La compañía prevé un crecimiento orgánico del EBITA del 10–15% para 2026 (ingresos +7–10%), a pesar de un dólar más débil.

LSEG.UK

LSEG anunció un programa de recompra de acciones de 3.000 millones de libras (hasta febrero de 2027) tras la presión del activista Elliott Management, que teme el impacto de la IA en el modelo de negocio —acciones +6,1%.

ENGI.FR

La energética francesa Engie está adquiriendo UK Power Networks por 10.500 millones de libras (14.200 millones de dólares) a CK Infrastructure —acciones +7,2%.