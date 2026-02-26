Que la palabra inteligencia artificial aparezca en la mayoría de titulares financieros ya no sorprende a nadie.

En los últimos meses, dentro del sector de la gestión de activos y la selección de inversiones, la idea de utilizar agentes de IA como apoyo analítico ha ganado muchísimo terreno. Todavía no pueden sustituir a un analista, pero sí se han convertido en una herramienta clave para obtener información, identificar patrones y anticipar riesgos que antes pasaban desapercibidos.

Esta idea fue precisamente señalada por uno de los directivos del mayor fondo soberano del planeta. Y sus palabras no dejaron indiferente a nadie.

“Si no usas la IA, no serás promocionado”

Aunque suene contundente, esta frase la pronunció Nicolai Tangen, gestor del fondo soberano noruego. El mensaje es claro: la IA ya no es un complemento, sino una herramienta esencial en varias áreas del sector financiero.

Bloomberg recogió recientemente las perspectivas del fondo soberano noruego sobre la adopción de IA como herramienta de apoyo. Lo más llamativo es lo sorprendidos que están por la capacidad de estos modelos para detectar riesgos que los medios financieros tradicionales pasan por alto. Y esto no es un fondo cualquiera. Estamos hablando de un vehículo con 2,2 billones de dólares en activos, uno de los mayores del mundo.

Si una institución de este tamaño afirma que la IA es útil, accesible y capaz de democratizar el conocimiento financiero, el mensaje es claro: la IA ya forma parte del ADN de la inversión institucional.

La IA como herramienta central de gestión del riesgo: así la aplicará el fondo soberano de Noruega

La IA analiza señales tempranas relacionadas con riesgos reputacionales, regulatorios y de sostenibilidad, permitiendo al fondo anticiparse a problemas antes de que lleguen al mercado.

Este sistema permite al fondo soberano de Noruega anticiparse al mercado, desinvertir antes de que los riesgos se hagan públicos y evitar pérdidas potenciales. Además, el fondo ha confirmado que seguirá ampliando el uso de IA para mejorar la toma de decisiones y reforzar la comunicación entre departamentos. El fondo aplica normas éticas muy estrictas que le impiden invertir en:

fabricantes de armas

empresas de tabaco

compañías implicadas en violaciones de derechos humanos

empresas con prácticas medioambientales dañinas

Estas exclusiones tienen un coste financiero real. La guerra en Ucrania, la tensión en Oriente Medio y el rearme global han impulsado a las empresas de defensa, un sector del que el fondo está completamente excluido. Esto ha abierto un debate en Noruega:

¿Debe el fondo seguir excluyendo armas cuando son un sector en auge?

¿Debe revisarse el marco ético para adaptarlo al nuevo contexto geopolítico?

El fondo soberano de Noruega ha iniciado una revisión de su marco de exclusiones y del papel del Consejo de Ética, aunque no se plantea abandonar su enfoque responsable.

El dilema de la bolsa: ¿vale invertir en todo?

El informe también plantea una cuestión que rara vez se discute abiertamente: ¿debería poder invertirse en cualquier cosa? En teoría, en bolsa todo lo que está sobre la mesa es invertible. Pero muchos gestores deciden voluntariamente excluir sectores moralmente cuestionables, incluso si presentan oportunidades de revalorización.

Entre estos sectores encontramos armamento y defensa, alcohol, tabaco y juego y apuestas. Son sectores que, aunque no gozan de buena imagen social, suelen ser muy resistentes en épocas de crisis o inestabilidad geopolítica.

Aquí entran en juego los fondos ESG, que buscan invertir en empresas con mejores prácticas ambientales, sociales y de gobernanza, evitando compañías con altas emisiones, escándalos laborales y mala gobernanza. En este sentido, en XTB, por ejemplo, existe oferta de ETFs ESG como el XAMB.DE – Amundi MSCI World SRI.

La adopción de la IA por parte del fondo soberano noruego refleja dos tendencias que están redefiniendo la inversión institucional:

La inteligencia artificial ya no es una promesa: es una herramienta central en la gestión del riesgo.

Las exclusiones éticas, aunque costosas, siguen siendo un pilar fundamental para muchos fondos soberanos.

El fondo noruego se posiciona como un actor global que combina tecnología avanzada, ética estricta y visión de largo plazo. Y, sobre todo, deja claro que la IA no es el futuro: ya es el presente.

Cómo comprar ETF’s ESG desde XTB

Los ETF’s ESG se han convertido en una de las formas más accesibles para invertir siguiendo criterios ambientales, sociales y de buen gobierno. Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros disponibles en XTB, los usuarios pueden acceder a una gran variedad de ETF’s ESG, incluido el Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition, cuyo ticker es XAMB.DE, como ejemplo entre muchos otros disponibles en la plataforma, sin implicar ningún tipo de preferencia o recomendación frente a alternativas similares.

Estos ETF’s buscan ofrecer exposición a empresas de gran y mediana capitalización de mercados desarrollados, seleccionando únicamente aquellas con las mejores calificaciones ESG dentro de cada sector.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en XTB, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite invertir en ETF’s ESG de forma eficiente, diversificada y con costes muy competitivos.