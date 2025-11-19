La inflación disminuye en Reino Unido

Los datos procedentes del Reino Unido indican que la presión inflacionista en el país está disminuyendo en línea con las expectativas, lo que debilita la libra esterlina en un contexto de menores probabilidades de mantener una política monetaria conservadora. El Banco de Inglaterra apunta a nuevos recortes de los tipos de interés. Informe de inflación en Reino Unido IPC del Reino Unido (intermensual) octubre: 0,4% (0,4%; anterior 0,0%).

IPC (interanual): 3,6% (est 3,5%; anterior 3,8%).

IPC subyacente (interanual): 3,4% (est 3,4%; anterior 3,5%).

IPC Servicios (interanual): 4,5% (est 4,6%; anterior 4,7%).

IPC (interanual): 3,8% (est 3,8%; anterior 4,1%). La desaceleración del IPC en octubre de 2025 es un reflejo de la caída de seis divisiones, compensada por el aumento de cuatro. Las mayores disminuciones provienen de los segmentos de vivienda, servicios domésticos y hostelería. El mayor aumento compensatorio proviene de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas. Fuente : ONS

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.