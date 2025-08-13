lee mas
Invertir implica riesgos.
La inflación en Alemania se ajusta a las expectativas

8:23 13 de agosto de 2025

En términos interanuales, la inflación en Alemania para julio se mantiene en el 2%, en línea con las expectativas.

La tasa mensual es del 0,3%, también en línea con las expectativas.

El par EUR/USD se aprecia ligeramente tras esta lectura, pero esto no parece cambiar el posible espectro de decisiones del BCE sobre política monetaria.

Fuente: xStation5

