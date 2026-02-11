Con tipos de interés inciertos y alta volatilidad, el mercado se debate entre un nuevo máximo histórico o un ajuste brusco.

La plata combina déficit estructural y fuerte demanda industrial, pero el rally reciente ha estado impulsado en gran parte por flujos especulativos.

La plata vuelve a situarse en el centro del mercado tras superar los 85 dólares por onza, en un movimiento marcado por una volatilidad extrema y por un debate creciente sobre el verdadero equilibrio entre oferta y demanda.

El metal ha registrado subidas muy rápidas en los últimos meses, llegando incluso a triplicar su precio en el último año antes de sufrir una fuerte corrección. En los últimos días parece recuperar parte del terreno perdido, aunque todavía acumula una caída cercana al 30 % desde sus máximos históricos.

El mercado se enfrenta ahora a una pregunta clave: ¿estamos ante un momento de recuperación o ante un episodio dominado por flujos especulativos?

Un mercado en déficit… y cada vez más industrial

Según el Silver Institute, el mercado de la plata encadenaría su sexto año consecutivo en déficit. Sin embargo, el concepto de “déficit” no implica necesariamente una escasez inmediata, sino un desequilibrio entre oferta y demanda que se ha ido acumulando en el tiempo. Actualmente, los déficits anuales rondan los 200 millones de onzas, en un contexto de fuerte crecimiento en sectores como la inteligencia artificial, los centros de datos, la energía solar, el 5G y los vehículos eléctricos.

La plata es el mejor conductor eléctrico entre los metales, y sus aplicaciones industriales representan ya alrededor del 60% de la demanda total, una cifra creciente. Hace una década, los usos industriales suponían menos de la mitad del consumo global, según datos de Metals Focus.

Sin embargo, no todo el impulso procede de la economía real. Parte del reciente movimiento ha estado impulsado por demanda de inversión y por actividad especulativa, especialmente desde China, donde los contratos de futuros han llegado a cotizar con primas récord, elevando la volatilidad del mercado.

Además, aunque la energía solar sigue expandiéndose, los esfuerzos por reducir el contenido de plata en los paneles podrían moderar el crecimiento de la demanda futura.

Tipos de interés, dólar y el factor monetario: factores que afectan al precio de la plata

El contexto macroeconómico también es determinante. Con los rendimientos del bono estadounidense a 10 años relativamente contenidos y con expectativas de posibles recortes adicionales de tipos, los metales preciosos encuentran apoyo. Un dólar más débil refuerza además la demanda internacional.

El reciente nombramiento de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal generó inicialmente inquietud en el mercado, ante la percepción de que podría adoptar una postura más restrictiva. Esto provocó presión bajista temporal sobre oro y plata, al anticiparse un dólar más fuerte y una política monetaria menos acomodaticia.

Sin embargo, el panorama es más complejo. Resulta difícil imaginar que, tras meses de presión política para recortar tipos, el nuevo liderazgo adopte una postura claramente más agresiva. Lo más probable es una estrategia calibrada que preserve la credibilidad de la Fed sin tensionar excesivamente las condiciones financieras.

En este entorno, la plata se mueve entre dos fuerzas: por un lado, su atractivo como activo sensible a los tipos reales y al dólar; por otro, su creciente peso industrial, que la hace más dependiente del ciclo económico que el oro.

El movimiento actual parece responder a una combinación de narrativa de déficit estructural, flujos especulativos y expectativas monetarias más acomodaticias.

La cuestión no es si la plata puede seguir subiendo: la cuestión es si el mercado puede sostener este nivel de volatilidad sin que se produzca un ajuste brusco.