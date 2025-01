La inflación en Europa crece al 2,4% en línea a las expectativas 💡

Los datos de inflaci贸n en Europa han sido en l铆nea a las expectativas, lo cual vuelve a mostrar un crecimiento constante en los precios. La inflaci贸n en la zona euro aument贸 por tercer mes consecutivo y alcanz贸 un crecimiento del 2,4% en diciembre, frente al 2,2% de noviembre. Se esperaba que la inflaci贸n se acelerara despu茅s de haber tocado un m铆nimo del 1,7% en septiembre, a medida que se van desvaneciendo los efectos de base de los menores precios de la energ铆a. Por otro lado, la inflaci贸n subyacente para diciembre ha sido del 2,7% tambi茅n en l铆nea a lo esperado.聽聽 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Los informes nacionales de los 煤ltimos d铆as ya mostraban que los precios hab铆an aumentado m谩s de lo previsto en Alemania y Espa帽a, mientras que en Francia aumentaron menos de lo previsto y en Italia se desaceleraron inesperadamente. Aun as铆 es poco probable que haya mucha preocupaci贸n entre los miembros del BCE, que se est谩n preparando para recortes de tipos despu茅s de cuatro movimientos de un cuarto de punto en 2024. Yannis Stournaras de Grecia dijo la semana pasada que la tasa de dep贸sito, ahora en el 3%, deber铆a llegar a alrededor del 2% alrededor del oto帽o. Sin embargo, persiste la preocupaci贸n por la inflaci贸n en el sector servicios, que se ha estancado en torno al 4% durante m谩s de un a帽o, en gran medida debido al aumento de los salarios, que desempe帽an un papel m谩s importante en esa parte de la econom铆a que en otras. El par de divisas euro contra el d贸lar no reaccion贸 a la publicaci贸n de los datos macroecon贸micos de la zona del euro, que estuvieron en l铆nea con las expectativas. 聽

