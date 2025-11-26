La libra esterlina sube ante la publicación de la perspectiva fiscal del Reino Unido 📈

La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) publicó inesperadamente en su sitio web las perspectivas económicas y fiscales para noviembre de 2025 antes del anuncio oficial del presupuesto por parte de la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, lo que generó confusión en el mercado. Los supuestos clave presentados en el informe son: Supuestos de la OBR: actual vs. anterior La OBR británica prevé un endeudamiento público de 138.300 millones de libras en 2025-26 y de 117.700 millones de libras en 2026-27.

La previsión de crecimiento de la productividad a medio plazo se redujo del 1,3% anterior al 1,0%, lo que representa una señal estructuralmente negativa para el potencial de crecimiento a largo plazo de la economía.

La congelación de los umbrales del impuesto sobre la renta se extenderá de 2028-29 a 2030-31. Según la OBR, se espera que esto genere unos 8.000 millones de libras en ingresos adicionales en 2029-3 0, un año más de lo previsto anteriormente, lo que impulsará gradualmente a más contribuyentes a tramos superiores a medida que aumenten los salarios.

Se proyecta que el aumento de los ingresos derivados de las subidas de impuestos y los cambios fiscales alcance los 26.100 millones de libras anuales en 2029-30, en comparación con la trayectoria de menor carga fiscal prevista en las perspectivas de marzo.

La previsión de crecimiento medio del PIB real se redujo a aproximadamente el 1,5 % anual, lo que supone 0,3 puntos porcentuales menos que la proyección de marzo de la OBR.

El superávit presupuestario corriente del sector público para 2029-30 se elevó a 21 700 millones de libras esterlinas desde los 9 900 millones de libras esterlinas previstos en marzo. Esto puede parecer positivo, pero se logra principalmente mediante el aumento de impuestos y la congelación de los umbrales.

A partir de 2028 se introducirá un impuesto sobre el kilometraje para los coches eléctricos : 3 peniques por kilómetro para los vehículos eléctricos de batería y 1,5 peniques para los vehículos eléctricos híbridos enchufables, indexado al IPC, que se espera que se convierta en una nueva fuente de ingresos significativa.

Se aplicará una restricción a las prestaciones por "sacrificio salarial": las aportaciones a pensiones superiores a 2.000 libras esterlinas anuales estarán sujetas al NIC a partir de abril de 2029, lo que aumentará la carga fiscal sobre las aportaciones más elevadas.

Un nuevo impuesto sobre propiedades caras: un cargo adicional al impuesto municipal para viviendas valoradas en más de £2 millones a partir de 2028, que se proyecta que generará alrededor de £0.4 mil millones por año. La libra esterlina sube y los rendimientos de los bonos del Estado británicos subieron tras la reacción de los mercados a la información presupuestaria y al esperado aumento del endeudamiento público. El par GBP/USD se disparó hoy. Fuente: xStation5

