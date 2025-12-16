El Ibex 35 corrige desde máximos en medio del temor a la burbuja de la IA

Los mercados mundiales registran una caída generalizada y se mantienen en máxima alerta ante las posibles consecuencias que podría tener para los inversores el eventual estallido de la burbuja de la inteligencia artificial, considerada a todos los niveles como el principal riesgo de cola para la economía global.



El Ibex 35 también se ve afectado por este entorno de inestabilidad y cede el nivel de los 17.000 puntos, que había logrado rebasar recientemente por primera vez. Pese a esta corrección, 2025 está siendo un ejercicio especialmente positivo para el Ibex 35, que se ha visto impulsado por tres pilares fundamentales: el buen ritmo de crecimiento de la economía nacional, el efecto tractor del rearme europeo y la mejora en los precios de la electricidad.



Entre los valores más castigados de la sesión destaca Indra, que registra caídas cercanas al 4%. La presión vendedora, sin embargo, se extiende al conjunto del sector de defensa en Europa, que sufre descensos relevantes tras las declaraciones de Donald Trump, quien aseguró que un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania estaría “más cerca que nunca”.





Repsol es otra de las compañías que acusa con fuerza el contexto de mercado. La petrolera española se ve penalizada por el comportamiento del crudo, ante la expectativa de un incremento de la oferta si se avanza hacia una solución negociada del conflicto en Ucrania. El precio del barril se mueve en niveles mínimos desde 2021, después de que las renovadas esperanzas de paz hayan erosionado la prima de riesgo geopolítico que venía sosteniendo las cotizaciones del petróleo.



En contraste, las mayores subidas del mercado se concentran en los valores vinculados dentro del Ibex 35 al turismo y en las utilities, favorecidas por la perspectiva de tipos de interés más bajos en un escenario de inflación más contenida, apoyado por el abaratamiento del crudo. A este grupo se suman también las socimis y, en general, aquellas compañías con un elevado grado de apalancamiento.



Telefónica ha sido uno de los protagonistas de la jornada bursátil del Ibex 35. Sus acciones cotizan con el dividendo ya descontado, tras aprobar el reparto de 0,15 euros brutos por título, lo que supone una rentabilidad próxima al 4% tomando como referencia el precio previo a la apertura. La operadora, inmersa en las negociaciones de un ERE con los sindicatos que podría afectar a unos 5.000 empleados, abonará este jueves su segundo dividendo del año, completando así la remuneración prevista al accionista para el ejercicio.

EEUU se toma un respiro de nuevo

Al otro lado del Atlántico, Wall Street afronta una semana con potencial para movimientos relevantes, marcada por la publicación de numerosas referencias macroeconómicas. No obstante, tras conocerse unos datos de empleo de tono mixto, los principales índices muestran escasa dirección. En noviembre, las nóminas no agrícolas aumentaron en 64.000 puestos, tras el retroceso de 105.000 registrado en octubre, mientras que la tasa de paro repuntó hasta el 4,6%, frente al 4,4% del mes anterior, su nivel más alto desde 2021. Ante estas señales dispares del mercado laboral, la próxima lectura de inflación se perfila como el principal factor de referencia para los mercados al inicio del nuevo año. En este contexto, se considera poco probable que la Reserva Federal otorgue un peso excesivo a los datos actuales debido a las distorsiones existentes.



En paralelo, otro informe reveló que las ventas minoristas en Estados Unidos apenas registraron cambios en octubre, ya que la caída de las ventas en los concesionarios de automóviles y el menor gasto en gasolina compensaron el mayor consumo en otros segmentos.



En el mercado de criptomonedas, Bitcoin, la mayor del mundo por capitalización, continúa sin levantar cabeza desde el pasado mes de octubre. En las últimas horas ha acumulado nuevas caídas, situándose a más de un 30% de sus máximos históricos. Tradicionalmente, diciembre suele ser un mes positivo para la criptodivisa, con una subida media del 9,2% en el último mes del año desde 2014. Sin embargo, algo tendría que cambiar —y hacerlo con rapidez— para que el comportamiento actual esté a la altura de la estadística histórica. A mediados de mes, Bitcoin acumula un descenso cercano al 6%.