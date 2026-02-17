La libra se hunde: el mercado ya exige un recorte de tipos en Reino Unido.

La libra registra fuertes caídas frente a todas las divisas del G10 (GBP/USD: -0,2%, GBP/JPY: -0,7%, EUR/GBP: +0,25%) tras un informe laboral del Reino Unido que evidenció un progresivo enfriamiento del mercado laboral. Este inesperado repunte del desempleo sugiere que la reciente postura moderada del Banco de Inglaterra podría estar quedándose atrás respecto a la realidad económica.

Precio del par GBP/USD en temporalidad diaria

GBP/USD cayó con fuerza por debajo del soporte clave de 1,36000 tras la publicación de los datos laborales. Los compradores en caídas limitaron el retroceso llevando al par de vuelta al retroceso de Fibonacci del 50%, coincidente con la media móvil exponencial de 30 días (EMA30), aunque el precio muestra resistencia a recuperar el nivel clave mencionado. Fuente: xStation5

El desempleo sube al 5,2%

Tras mantenerse en el 5,1% durante dos meses, la tasa de desempleo del Reino Unido subió al 5,2% en diciembre (superando el consenso de Bloomberg del 5,1%). Esto marca un máximo de casi cinco años, acercándose al pico del 5,3% registrado durante la pandemia.

Al mismo tiempo, el crecimiento salarial promedio se enfrió del 4,5% al 4,2%, mientras que las vacantes estancadas confirmaron un aumento de la holgura en el mercado laboral, evidenciando una clara falta de impulso en la contratación mientras los despidos continúan. Especialmente preocupantes son las estimaciones preliminares de enero sobre el cambio anual en el empleo, que indican una pérdida de más de 134.000 puestos de trabajo en el último año (-11.000 m/m), pese a un contexto previo de inflación persistente.

La tasa de desempleo del Reino Unido alcanzó su nivel más alto desde el COVID. Fuente: XTB Research

Perspectiva del BoE: aceleración hacia los recortes

Estos datos han acelerado las apuestas sobre recortes de tipos del Banco de Inglaterra en los próximos meses. Aunque la reciente decisión de mantener los tipos en el 3,75% ya se percibía como moderada debido al ajustado voto de 5-4 en el MPC, el deterioro del mercado laboral probablemente obligará a replantear el calendario de flexibilización.

Los mercados de swaps ahora descuentan una probabilidad del 82% de un recorte en marzo, con dos recortes en total previstos para finales de 2026.

Sin embargo, es probable que las empresas tarden meses en sentir los efectos de unos tipos más bajos y recuperar la confianza para volver a contratar, especialmente ante el viento en contra de un salario mínimo más alto. Además, las recientes subidas de impuestos sobre las nóminas podrían frenar la confianza y el gasto de los consumidores, limitando la actividad económica necesaria para que las empresas salgan del estancamiento actual.

Esto sugiere que, sin una flexibilización monetaria más agresiva, el Reino Unido corre el riesgo de quedar atrapado en un entorno de bajo crecimiento, a pesar de las recientes mejoras marginales en productividad laboral.

Fuente: Bloomberg Finance L.P.