- La plata cae más del 10% y pierde los 80 USD.
- Liquidaciones forzadas y un dólar fuerte aceleran la caída.
- El fin del “trade de recortes de tipos” impulsa la rotación hacia tecnología.
- Se espera volatilidad extrema en las próximas semanas.
- La plata cae más del 10% y pierde los 80 USD.
- Liquidaciones forzadas y un dólar fuerte aceleran la caída.
- El fin del “trade de recortes de tipos” impulsa la rotación hacia tecnología.
- Se espera volatilidad extrema en las próximas semanas.
La plata registra una fuerte caída de más del 10%, perforando el nivel de 80 dólares por onza. Se trata de una corrección brusca tras el rally récord de 2025. No refleja un colapso en los fundamentales de oferta y demanda, sino que está impulsada principalmente por liquidaciones forzadas de posiciones especulativas apalancadas, amplificadas por mayores requisitos de margen y un dólar estadounidense más fuerte.
¿Qué impulsa las caídas de la plata?
Las causas inmediatas de la caída de la plata están relacionadas con la reacción del mercado a las decisiones del CME, que han golpeado a especuladores altamente apalancados con posiciones largas tomadas en los máximos por encima de 120 dólares. La caída de hoy por debajo de 80 dólares, combinada con un rebote técnico tras el desplome inicial, encaja con el patrón clásico de toma de beneficios y deshacer apalancamiento excesivo.
Factores macro más amplios también influyen en el movimiento del precio. El nombramiento del nuevo presidente de la Fed ha reducido el atractivo de los metales preciosos y ha fortalecido al dólar. Parte de las subidas previas de la plata —que llegó a subir casi un 200% interanual en 2025— se basaban en expectativas de recortes agresivos de tipos. La revisión de estas expectativas está provocando una rotación de capital hacia la renta variable, especialmente hacia el sector tecnológico, que ha presentado resultados sólidos.
Tras la fuerte corrección, el mercado de la plata sigue siendo altamente inestable. En las próximas semanas puede esperarse una volatilidad extrema, con riesgo tanto de nuevas caídas como de rebotes violentos.
Resumen diario: Datos débiles en EE.UU. arrastran a los mercados; nueva presión sobre los metales preciosos
Informe de materias primas: el petróleo sigue caro, la plata no arranca, el gas pierde fuerza y la soja revive por Brasil.
Resumen diario: Metales y Wall Street en alza
El gas natural cae un 6%: el calor reduce el consumo y dispara el miedo a más descensos
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.