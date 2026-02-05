La plata registra una fuerte caída de más del 10%, perforando el nivel de 80 dólares por onza. Se trata de una corrección brusca tras el rally récord de 2025. No refleja un colapso en los fundamentales de oferta y demanda, sino que está impulsada principalmente por liquidaciones forzadas de posiciones especulativas apalancadas, amplificadas por mayores requisitos de margen y un dólar estadounidense más fuerte.

¿Qué impulsa las caídas de la plata?

Las causas inmediatas de la caída de la plata están relacionadas con la reacción del mercado a las decisiones del CME, que han golpeado a especuladores altamente apalancados con posiciones largas tomadas en los máximos por encima de 120 dólares. La caída de hoy por debajo de 80 dólares, combinada con un rebote técnico tras el desplome inicial, encaja con el patrón clásico de toma de beneficios y deshacer apalancamiento excesivo.

Factores macro más amplios también influyen en el movimiento del precio. El nombramiento del nuevo presidente de la Fed ha reducido el atractivo de los metales preciosos y ha fortalecido al dólar. Parte de las subidas previas de la plata —que llegó a subir casi un 200% interanual en 2025— se basaban en expectativas de recortes agresivos de tipos. La revisión de estas expectativas está provocando una rotación de capital hacia la renta variable, especialmente hacia el sector tecnológico, que ha presentado resultados sólidos.

Tras la fuerte corrección, el mercado de la plata sigue siendo altamente inestable. En las próximas semanas puede esperarse una volatilidad extrema, con riesgo tanto de nuevas caídas como de rebotes violentos.