Resumen de mitad de sesión: Rally en el Europa ¿euforia final antes del golpe?

Fuente: xStation El entorno de inversión actual sigue siendo relativamente difícil. Casi el 62% de todas las empresas cotizadas en Wall Street están operando por encima de su EMA de 50 días, lo que muestra que la tendencia alcista de precios se mantiene. Por otro lado, el mercado de opciones nos muestra que el interés en opciones CALL sobre el índice S&P 500 es actualmente muy bajo, y las primas PUT predominantes pueden construir una narrativa para una posible corrección a la baja. Fuente: Bloomberg Financial LP Los mercados bursátiles europeos están registrando ganancias significativas hoy, impulsados por una ola de resultados trimestrales mejores de lo esperado, el optimismo en torno a HSBC y un sentimiento global mejorado tras el discurso “suave” de Trump. Los índices Stoxx 600 y Euro Stoxx 50 se acercan a niveles récord (+0,3–0,5%), el FTSE 100 sube un 0,8%, el DAX un 0,27% y el CAC 40 un 0,2%. Sectores destacados Los bancos y las energías renovables/hardware tecnológico lideran actualmente las subidas, mientras que los sectores centrados en bebidas alcohólicas y materiales básicos se debilitan. Acciones destacadas HSBC brilla a la cabeza del sector financiero, con las acciones subiendo tras unos beneficios anuales récord de 29.910 millones de USD antes de impuestos, muy por encima de las previsiones de los analistas, gracias a un aumento del 4% en los ingresos de gestión patrimonial y a un mercado fuerte en Hong Kong, lo que está impulsando a todo el sector bancario y arrastrando los índices al alza.

La alemana Nordex sorprende positivamente, con las acciones saltando un 11,6% tras unos resultados de 2025 que superaron el consenso (mayor beneficio), beneficiándose del auge global de la energía eólica.

El gigante británico de bebidas alcohólicas Diageo está lastrando al sector, perdiendo un 6% tras recortar sus previsiones para el año fiscal 2026 por segunda vez en cuatro meses debido a la débil demanda en EE. UU. y China.

Leonardo sorprende a los mercados con resultados preliminares positivos para todo 2025. La compañía registró una entrada de nuevos pedidos por valor de 23.800 millones de euros, lo que representa un aumento del 15% interanual. Los ingresos aumentaron a 19.500 millones de euros (+11%), y el EBITA alcanzó los 1.750 millones con un incremento del 18%, impulsado por una gestión de costes eficaz. Divisas El forinto, el dólar australiano y el dólar están teniendo un rendimiento muy bueno hoy en el mercado Forex. Estamos viendo caídas significativas principalmente en el yen. Materias Primas Hungría y Eslovaquia están bloqueando un nuevo paquete de sanciones de la UE contra Rusia y un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, exigiendo la reanudación del tránsito de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, suspendido desde el 27 de enero.

Los metales preciosos están reanudando su tendencia alcista, con la plata subiendo otro 3,5% solo hoy, mientras que el oro sube un 0,6%. Criptomonedas También estamos viendo un rebote en el precio de Bitcoin, que sube casi un 2% hasta 65.500 £.

