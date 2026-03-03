-
La plata sufre una corrección severa en un entorno macro claramente adverso, dominado por un dólar fuerte, rendimientos al alza y un repunte del riesgo geopolítico que favorece la liquidez en dólares frente a los metales.
El shock energético ligado a Ormuz intensifica las presiones inflacionarias y empuja los yields al alza, un cóctel especialmente negativo para activos como la plata.
La plata está registrando caídas espectaculares, perdiendo casi un 10% desde la apertura de la sesión de hoy y cayendo por debajo de los 81 dólares por onza, extendiendo la venta masiva de ayer. El entusiasmo inicial tras superar los 96 dólares se ha desvanecido ante un dólar más fuerte y el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses, factores que han eclipsado la demanda de refugios tradicionales.
El dólar gana terreno debido a la huida de capital en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán y el fuerte repunte de los precios de la energía, alimentando los temores inflacionarios. Las expectativas de recortes de tipos por parte de la Fed se han retrasado hasta septiembre, con solo dos recortes de 25 pb descontados.
El ejército estadounidense se prepara para nuevos ataques contra instalaciones de misiles iraníes, drones y la flota, intensificando las tensiones en el Estrecho de Ormuz; un funcionario iraní ha advertido de ataques a petroleros, paralizando el tráfico en este estrecho clave a nivel mundial.
Precio de la Plata
La plata está actualmente probando un punto de control importante de la tendencia alcista de corto plazo marcado por la EMA de 50 días (curva azul en el gráfico). Cabe destacar que en el pasado esta zona ha sido perforada por la oferta, por lo que la EMA de 100 días podría ser un punto de soporte más importante a medio plazo. El RSI de los últimos 14 días se encuentra cerca de los mínimos vistos a principios de febrero.
