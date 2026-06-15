⚪¡La plata se dispara un 4,5%!

El precio de la plata ha rebotado un 4,5% hoy. El oro, por su parte, ha sumado más de un 3%, mientras que el platino y el paladio han registrado subidas superiores al 5%. En el caso de la plata, sin embargo, se está produciendo un cambio técnico crucial, impulsado en primer lugar por la posible formación de un doble suelo y, en segundo lugar, por la ruptura al alza de la media móvil de 200 días.

El análisis técnico sugiere que la figura teórica de hombro-cabeza-hombro pudo haber estado sobre la mesa durante el descenso hacia los 61-62 dólares por onza. Estos niveles delimitan al mismo tiempo el suelo potencial de la estructura, junto con la clara vela con mecha larga (pin bar) observada el 23 de marzo. En aquel momento, el precio rebotó un 33% desde su mínimo local hasta el nivel de los 82-83 dólares por onza, una zona que debería considerarse como la línea de cuello (neckline) de la formación. Además, podría estar gestándose un rebote a corto plazo en forma de V, lo que probablemente impulse los precios hacia el rango de los 73-74 dólares por onza a corto plazo. En torno a este nivel se sitúa una fuerte resistencia, justo por encima de las medias móviles de 50 y 100 periodos.

Gráfico de la plata en velas diarias

La plata podría dirigirse hacia el nivel de resistencia a corto plazo de 73-74 dólares por onza. Fuente: xStation5

Si analizamos la desviación respecto a sus medias, la plata parece ligeramente infravalorada en relación con la media móvil simple (SMA) de 100 días, pero cotiza en un valor razonable si se compara con su media de un año. De hecho, el precio ya ha rebotado desde esta media anual en los últimos meses. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El periodo estival suele ser favorable para la plata, tal y como reflejan las medias de los últimos 10 años y de largo plazo. Sin embargo, la media de los últimos 5 años sugiere que los precios podrían empezar a rebotar recién en torno a las sesiones 160 o 170 del año. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB