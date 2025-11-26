La plata sube un 1,5% 📈 ¿Se está formando un patrón técnico de triángulo?

La plata ha estado subiendo recientemente, impulsada principalmente por las crecientes expectativas de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal en diciembre y la debilidad del dólar. El precio superó los 52 dólares por onza, recuperando las pérdidas tras caer por debajo de los 46 dólares en octubre. Al observar el RSI, podemos ver que, a pesar del sólido repunte, la lectura en torno a 60 no indica una euforia excesiva, lo que, junto con una perspectiva positiva del MACD, sugiere potencial para un mayor alza.

¿Cómo está a nivel técnico la plata?

Es importante destacar que el precio ha construido un sólido soporte en torno a los 46 dólares por onza. Al mismo tiempo, observamos la formación de un patrón de mínimos crecientes. Los precios de la plata parecen moverse dentro de una formación triangular, donde la zona clave podría ser el nivel de 53 dólares. Si el precio no logra superar esta zona, podría producirse un retorno dinámico a las caídas. Sin embargo, si el precio la supera, esto representaría una ruptura típica de una formación alcista. En tal escenario, el precio podría reanudar su movimiento hacia máximos históricos en torno a los 54,5 dólares y potencialmente superarlos si persiste el optimismo en torno a los recortes de tipos de interés en EE. UU. y el sentimiento antidólar se mantiene fuerte.

Por otro lado, es importante destacar que la plata ha mostrado mucha volatilidad últimamente, y cualquier cambio en los rendimientos de los bonos estadounidenses o en las expectativas sobre los tipos de interés podría afectar significativamente la tendencia, en ambas direcciones.

Gráfico diario de la plata

Fuente: xStation5