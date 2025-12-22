Gas natural se desploma por clima benigno y producción récord

Los futuros de gas natural en el NYMEX (Bolsa Mercantil de Nueva York) se desploman cerca de 5,5% en respuesta a niveles récord de producción y pronósticos de clima más templado en Estados Unidos. El gas natural acumula una caída cercana al 28% desde comienzos de mes, ya que esta doble presión acelera el retorno de los precios a niveles de inicios del otoño.

Según los datos más recientes, la producción promedio de gas natural en los 48 estados continentales de EE. UU. alcanzó un nuevo récord en diciembre, con 109,9 mil millones de pies cúbicos diarios (bcf/d), superando el nivel de noviembre de 109,6 bcf/d (fuente: LSEG, London Stock Exchange Group). La caída de precios también se ve reforzada por pronósticos meteorológicos benignos. Los meteorólogos esperan que las temperaturas en EE. UU. se mantengan cerca o ligeramente por encima de los promedios estacionales hasta el 6 de enero, lo que reduce la demanda de calefacción residencial.

De acuerdo con S&P Global Energy, la oferta global de gas natural licuado aumentaría alrededor de un 10% en 2026, lo que representaría el mayor crecimiento interanual desde antes de la pandemia de COVID-19. Al mismo tiempo, a medida que entra en operación una cantidad récord de nueva capacidad, se espera que el ritmo de decisiones finales de inversión para la próxima ola de proyectos de gas natural licuado se desacelere. Cabe destacar que las posiciones netas largas en gas natural han aumentado en torno a 50.000 contratos desde comienzos de mes, aunque permanecen en terreno negativo (-106,5 mil). Esto sugiere que un número creciente de inversionistas apuesta por una desaceleración en la reciente caída de precios.