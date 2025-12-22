Resumen diario: dólar cae y petróleo sube por tensión EE. UU.–Venezuela (22.12.2025)

Conclusiones clave El dólar retrocede mientras el petróleo y los metales preciosos se fortalecen por riesgos geopolíticos y expectativas de una Fed más flexible en 2026.

Wall Street se encamina a cerrar la sesión del lunes en terreno positivo, extendiendo las ganancias de finales de la semana pasada. El índice de empresas de pequeña capitalización Russell 2000 lidera los avances (+1,4%), mientras el S&P 500 sube cerca de 0,6% y tanto el Nasdaq Composite como el Promedio Industrial Dow Jones avanzan alrededor de 0,5%.

Nvidia planea iniciar en febrero de 2026 las entregas de GPU H200 a China, antes del Año Nuevo Lunar, utilizando inventarios existentes. La noticia encaja con la relajación gradual de las restricciones de exportación de EE. UU. y fue bien recibida por el mercado (NVIDIA: +1,3%).

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela se intensifican rápidamente luego de que la Guardia Costera de EE. UU. incautara petroleros venezolanos, acusara a Caracas de evadir sanciones y financiar delitos relacionados con drogas, y Venezuela respondiera anunciando una denuncia ante la ONU. El conflicto escala junto con una mayor presencia militar estadounidense en el Caribe.

Según Stephen Miran, funcionario de la Reserva Federal, los recientes datos de inflación en EE. UU. —en particular los de vivienda (shelter)— contienen distorsiones asociadas al cierre gubernamental. Agregó que no observa señales de recesión, aunque los riesgos podrían aumentar si la Fed no continúa recortando tasas.

En paralelo, Isabel Schnabel, del Banco Central Europeo, señaló que no deben esperarse alzas de tasas en la zona euro en el corto plazo.

Los mercados europeos operaron mayormente a la baja. Los futuros del CAC 40 de Francia quedaron rezagados un -0,36% por el riesgo político en torno al presupuesto. También se registraron caídas en Italia de un -0,3%, España un -0,2%, Reino Unido un -0,1% y Países Bajos en un -0,1%. El DAX alemán avanzó 0,05%, mientras el WIG20 de Polonia extendió las ganancias en 0,6%.

La euforia en metales preciosos continúa, respaldada por expectativas dovish de la Fed para 2026 y la escalada del conflicto EE. UU.–Venezuela. El oro salta 2,2% hasta un nuevo récord de USD 4.435 por onza, mientras la plata también marca un máximo histórico con un alza de 2% hasta USD 68,50 por onza.

En divisas, el índice del dólar registra su mayor retroceso en más de una semana (-0,4%). Las monedas antípodas lideran las ganancias del G10 (dólar australiano frente al dólar estadounidense y dólar neozelandés frente al dólar estadounidense: ~+0,8%), mientras la libra esterlina se fortalece tras un PIB en línea (Libra esterlina frente al dólar estadounidense: +0,6%). El euro frente al dólar estadounidense recupera las pérdidas de la semana previa y sube 0,3% hasta 1,175.

El conflicto Venezuela–EE. UU. impulsa al alza los precios del crudo Brent Blend y West Texas Intermediate (alrededor de +2,3%). En contraste, el gas natural cae cerca de 4,7% por pronósticos de clima más cálido hasta el 6 de enero y producción récord en EE. UU. de 109,9 mil millones de pies cúbicos diarios.

En criptomonedas, Bitcoin sube 1,1% hasta USD 89.500, mientras Ethereum avanza 1,15% hasta USD 3.035.

