La política de los bancos centrales en el punto de mira

Las divisas de Australia y Nueva Zelanda dominan el mercado Forex en la sesión de hoy en respuesta a las nuevas perspectivas de política monetaria en la región. Los bancos centrales de Australia y Nueva Zelanda se enfrentan a dinámicas de inflación muy diferentes.

Los últimos datos del IPC australiano, junto con el tono de la decisión del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), han reforzado las expectativas de política monetaria restrictiva en ambas economías.

El dólar neozelandés lidera las subidas entre las principales divisas, fortaleciéndose un 0,85% frente al dólar. El Banco de Nueva Zelanda ha reducido los tipos de interés hasta el 2,25%, su nivel más bajo en más de tres años. El dólar australiano también se está apreciando, subiendo un 0,4% frente al dólar y un 0,3% frente al euro, en respuesta al dato de inflación que superó las expectativas.

Cotización del NZD/USD frente al AUD/USD

Fuente : Plataforma de XTB

Tras superar un mínimo de casi ocho meses, el par NZD/USD ha superado la media móvil exponencial (EMA) de 10 días (amarillo) y actualmente está probando la EMA de 30 días (violeta claro). A pesar del impulso alcista, el RSI se mantiene neutral, lo que deja margen para nuevas subidas ante las expectativas cambiantes hacia el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ).

El ciclo de flexibilización que comenzó en agosto de 2024 impulsó al dólar neozelandés a una tendencia bajista, que se profundizó en 2025 debido a una pronunciada desaceleración económica. Si bien las ventas minoristas repuntaron con fuerza en el segundo trimestre (+2,3 % interanual), esto se debió principalmente a los efectos de base tras las caídas del segundo trimestre de 2022 al tercer trimestre de 2024. La principal preocupación es el desempleo, que se encuentra en su nivel más alto desde 2016 (5,3%) y está contribuyendo a un aumento de la migración al exterior, especialmente entre los jóvenes en edad laboral.

El recorte de tipos de interés de hoy en Nueva Zelanda estaba descontado, pero las expectativas del mercado se ajustaron a las previsiones de inflación revisadas del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda. El banco central proyecta que la inflación volverá a situarse en torno al 2% para mediados de 2026, un alivio significativo en comparación con la última lectura del 3%. La menor preocupación por el cumplimiento del objetivo de inflación (rango del 1% al 3%), sumada al tono neutral del banco, se está inerpretando como un posible fin de la expansión monetaria agresiva, lo que supone un apoyo largamente esperado para el dólar neozelandés.

Dado el nivel actual del IPC, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) parece estar actuando de forma preventiva para evitar una mayor desaceleración económica en Nueva Zelanda.

La apreciación del dólar australiano se debe a la lectura de inflación mensual más fuerte de lo esperado. El IPC se aceleró inesperadamente del 3,6% al 3,8%, y la medida reducida —que excluye los precios más volátiles de los combustibles y la energía— aumentó del 3,2% al 3,3%. El RBA detuvo su ciclo de flexibilización monetaria en agosto en el 3,6%, lo que sugiere que la tasa real negativa, sumada a una inflación superior a las proyecciones del RBA, retrasa aún más las perspectivas de recortes de tipos en Australia.

El diferencial de rendimiento entre Australia y Estados Unidos a 10 años está en su nivel más alto desde junio de 2022.

Fuente: XTB Research