La política de los bancos centrales en el punto de mira

- El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) ha reducido su Tasa de Efectivo Oficial al 2,25%
- Las estimaciones de inflación más bajas sugieren el fin de un ciclo de flexibilización
- El IPC australiano sorprende al alza, retrasando las perspectivas de recorte de tipos del Banco de la Reserva de Australia (RBA)
- El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) ha reducido su Tasa de Efectivo Oficial al 2,25%
- Las estimaciones de inflación más bajas sugieren el fin de un ciclo de flexibilización
- El IPC australiano sorprende al alza, retrasando las perspectivas de recorte de tipos del Banco de la Reserva de Australia (RBA)
Las divisas de Australia y Nueva Zelanda dominan el mercado Forex en la sesión de hoy en respuesta a las nuevas perspectivas de política monetaria en la región. Los bancos centrales de Australia y Nueva Zelanda se enfrentan a dinámicas de inflación muy diferentes.
Los últimos datos del IPC australiano, junto con el tono de la decisión del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), han reforzado las expectativas de política monetaria restrictiva en ambas economías.
El dólar neozelandés lidera las subidas entre las principales divisas, fortaleciéndose un 0,85% frente al dólar. El Banco de Nueva Zelanda ha reducido los tipos de interés hasta el 2,25%, su nivel más bajo en más de tres años. El dólar australiano también se está apreciando, subiendo un 0,4% frente al dólar y un 0,3% frente al euro, en respuesta al dato de inflación que superó las expectativas.
Cotización del NZD/USD frente al AUD/USD
Fuente : Plataforma de XTB
Tras superar un mínimo de casi ocho meses, el par NZD/USD ha superado la media móvil exponencial (EMA) de 10 días (amarillo) y actualmente está probando la EMA de 30 días (violeta claro). A pesar del impulso alcista, el RSI se mantiene neutral, lo que deja margen para nuevas subidas ante las expectativas cambiantes hacia el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ).
El ciclo de flexibilización que comenzó en agosto de 2024 impulsó al dólar neozelandés a una tendencia bajista, que se profundizó en 2025 debido a una pronunciada desaceleración económica. Si bien las ventas minoristas repuntaron con fuerza en el segundo trimestre (+2,3 % interanual), esto se debió principalmente a los efectos de base tras las caídas del segundo trimestre de 2022 al tercer trimestre de 2024. La principal preocupación es el desempleo, que se encuentra en su nivel más alto desde 2016 (5,3%) y está contribuyendo a un aumento de la migración al exterior, especialmente entre los jóvenes en edad laboral.
El recorte de tipos de interés de hoy en Nueva Zelanda estaba descontado, pero las expectativas del mercado se ajustaron a las previsiones de inflación revisadas del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda. El banco central proyecta que la inflación volverá a situarse en torno al 2% para mediados de 2026, un alivio significativo en comparación con la última lectura del 3%. La menor preocupación por el cumplimiento del objetivo de inflación (rango del 1% al 3%), sumada al tono neutral del banco, se está inerpretando como un posible fin de la expansión monetaria agresiva, lo que supone un apoyo largamente esperado para el dólar neozelandés.
Dado el nivel actual del IPC, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) parece estar actuando de forma preventiva para evitar una mayor desaceleración económica en Nueva Zelanda.
La apreciación del dólar australiano se debe a la lectura de inflación mensual más fuerte de lo esperado. El IPC se aceleró inesperadamente del 3,6% al 3,8%, y la medida reducida —que excluye los precios más volátiles de los combustibles y la energía— aumentó del 3,2% al 3,3%. El RBA detuvo su ciclo de flexibilización monetaria en agosto en el 3,6%, lo que sugiere que la tasa real negativa, sumada a una inflación superior a las proyecciones del RBA, retrasa aún más las perspectivas de recortes de tipos en Australia.
El diferencial de rendimiento entre Australia y Estados Unidos a 10 años está en su nivel más alto desde junio de 2022.
Fuente: XTB Research
Tres mercados a seguir la próxima semana (28.11.2025)
El euro-dólar baja con un RSI que no alcanza los 50 puntos
Lecturas económicas en Europa
Sesión plana en Europa por festivo en EE. UU.
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.