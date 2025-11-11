- La posible reapertura del gobierno americano impulsa a las bolsas europeas.
Los índices europeos cotizan mayoritariamente al alza, impulsados por los inversores que ven con buenos ojos las señales de que el cierre del gobierno estadounidense podría terminar pronto. Al mismo tiempo, la temporada de resultados se mantiene sólida. En Alemania, destacan las acciones de Fraport que suben un 10,8% y lideran el selectivo tras presentar sólidos resultados trimestrales, mientras que Lufthansa también sobresale con un avance del 2,7%.
Las acciones suizas tienen un buen desempeño, con Richemont y Swatch Group subiendo tras los informes que sugieren que Estados Unidos podría reducir los aranceles a las importaciones de productos suizos. Por su parte, el índice Euro Stoxx 600 alcanza su nivel más alto en dos semanas gracias a la fortaleza del sector de las telecomunicaciones tras los buenos resultados de Vodafone. El Cac 40 y el FTSE 100 suben un 0,65% y un 0,8% respectivamente.
En el plano macroeconómico, el índice ZEW de confianza económica decepcionó, con una caída intermensual contraria a las expectativas del mercado. Dicho índice de Sentimiento Económico alemán ZEW finalizó en 38,5 para el mes de octubre (Previsión: 41, Anterior: 39,3). El par euro-dólar se debilita ligeramente tras la publicación de los datos.
El Dax 40 cotiza en los mismos niveles de la apertura. Los alcistas están atentos a la zona de resistencia de los 24.200 puntos, marcada por la EMA de 50 días (naranja).
