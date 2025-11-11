La recogida de beneficios frena al S&P 500

El sentimiento bursátil es bajista en la apertura de Wall Street, con caídas generalizadas en los índices americanos. Por su parte, el S&P 500 retrocede 3 décimas tras una recogida de beneficios en las acciones de Nvidia, así como a CoreWeave, una empresa estrechamente vinculada a Nvidia, que decepcionó a los inversores con sus resultados debido a la disminución de los márgenes en su negocio de arrendamiento de GPU para el sector de la IA.

La corrección de Nvidia también se ve influenciada por el informe de ventas de TSMC, que registró su menor crecimiento de ingresos en más de un año. Las ventas aumentaron un 16,9% interanual en octubre, decepcionando al consenso del mercado. El fortalecimiento de la divisa local impacta en la disminución de los ingresos reportados en dólares taiwaneses, ya que en dólares estadounidenses, las ventas aumentaron un 22,6% (12.000 millones de dólares frente a los 9.800 millones del año anterior). Los resultados de TSMC no indican una desaceleración directa en la demanda de chips de IA, ya que los datos están distorsionados por pedidos anteriores y un dólar estadounidense más débil.

Lecturas sobre la economía americana

Según un informe de Automatic Data Processing (ADP) publicado hace unos minutos, los empresas privadas recortaron un promedio de 11.250 puestos de trabajo por semana durante las cuatro primeras semanas de octubre. Nela Richardson, economista jefe de ADP, señaló que el mercado laboral tuvo dificultades para mantener una creación de empleo constante durante la segunda quincena de octubre. Preocupa que el crecimiento del empleo siga siendo lento en el futuro debido a la menor demanda y la limitada oferta de trabajadores.

En paralelo, el Índice de Optimismo Empresarial de la NFIB de EE. UU. para octubre se situó en 98,20, ligeramente por debajo de las previsiones de 98,3 y del dato anterior de 98,80. Estas lecturas muestran que la confianza entre las pequeñas empresas estadounidenses —que representan casi la mitad de la fuerza laboral de EE. UU.— se debilitó en octubre.

Los débiles informes macroeconómicos privados han avivado la preocupación de los inversores, por lo que cuando se retome la publicación de datos económicos por parte del gobierno de EE. UU., la atención del mercado va a ser máxima. Por el momento, el foco apunta a un inesperado dato de que sólo el 26% de las empresas del S&P 500 han superado al índice en los últimos tres meses, en lo que supone la cifra más débil desde 2020.

Fuente: xStation5

Cotización de Nvidia

El conglomerado tecnológico japonés SoftBank anunció que durante el tercer trimestre vendió todas sus acciones de Nvidia, valoradas en 5.830 millones de dólares, así como parte de su participación de 9.170 millones de dólares en T-Mobile US. Softbank rota su cartera hacia la inversión en OpenAI. Las acciones de Nvidia caen un 3,3% en estos momentos, situándose entre las de peor desempeño en el día dentro del S&P 500.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el S&P 500?

Fuente : Plataforma de XTB