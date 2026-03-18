La tensión en Oriente Medio impulsa al petróleo al alza (18.03.2026)

El mercado global atraviesa una jornada marcada por una fuerte combinación de tensiones geopolíticas, presión inflacionaria y un giro más hawkish de la Fed, lo que ha impactado negativamente a los activos de riesgo. El Brent superó los 108 dólares por barril y llegó a rozar los 110 USD intradía, con subidas superiores al 5%, impulsado por la escalada en Oriente Medio. Israel atacó el gigantesco campo de gas South Pars en Irán, mientras que Irak reportó interrupciones en los flujos de gas. En respuesta, Irán lanzó ataques contra Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar, donde se registró un incendio en el hub de GNL de Ras Laffan.

Fed: sin cambios, pero con tono más restrictivo

La Reserva Federal mantuvo las tasas sin cambios, pero el foco estuvo en el mensaje. Aunque se mantienen las previsiones de recortes para 2026 y 2027, el dot plot mostró un sesgo hawkish, y Powell dejó claro que si la inflación no sigue desacelerándose, no habrá recortes. El presidente de la Fed reconoció que el impacto del shock petrolero es difícil de cuantificar y que sus efectos a largo plazo son inciertos. Incluso señaló que el riesgo de una próxima subida de tasas ha aumentado, aunque sigue considerando el shock energético como potencialmente transitorio.

Los datos macro refuerzan un escenario complejo: Inflación al productor (PPI) en EE. UU. ya venía acelerándose antes del conflicto, señalando presiones estructurales. Por otro lado la inflación sigue claramente por encima del objetivo. Además, el mercado laboral muestra señales de debilidad, con crecimiento del empleo estancado y desempleo en torno al 4.4%. Esta combinación eleva el riesgo de un escenario de estanflación, con crecimiento más débil e inflación persistente. El tono más hawkish de Powell y el repunte del petróleo pesaron sobre la renta variable, con el Nasdaq 100 y el S&P 500 cayendo cerca de un 1 % y borrando el rebote de los últimos días. Al mismo tiempo, el euro retrocedió por debajo de 1,15 frente a un dólar más fuerte. En paralelo, el mercado de criptomonedas también se vio afectado, con el Bitcoin cayendo más de un 3 % y acercándose a los 71.000 dólares, presionado por el fortalecimiento del dólar y el aumento de los rendimientos.

Materias primas

El entorno inflacionario también está impactando a los metales, con el oro cayendo primero por debajo de los 5.000 y posteriormente de los 4.900 dólares, registrando una caída cercana al 3 %. La plata también pierde terreno, situándose por debajo de los 80 dólares y cotizando en torno a los 76 dólares por onza. En este contexto, el fortalecimiento del dólar y el aumento de las tasas reales están ejerciendo presión sobre los metales preciosos.

Tecnología

En el sector tecnológico, el comportamiento es mixto: Micron reportará resultados tras el cierre, en un momento clave para el ciclo de memoria. Las empresas ópticas como Applied Optoelectronics, Lumentum y Coherent suben más de 10% tras perspectivas positivas sobre la demanda de infraestructura de IA.