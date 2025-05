La tregua arancelaria cotiza en bolsa

El día ha estado marcado por la ampliación del inicio de la nueva política de aranceles sobre productos europeos que Trump presentó el pasado viernes, la cual alcanzaba hasta el 50%. A raíz de esto, han comenzado negociaciones complejas entre la Unión Europea y Estados Unidos, de las cuales podría surgir un arancel recíproco del 10% en algunos sectores clave de ambas regiones, con especial atención en el vino, el sector energético y la industria automotriz, o bien un aumento aún mayor en las tarifas comerciales. Por ahora, el único avance ha sido la extensión del periodo de negociación, que se prolongará del 1 de junio al 9 de julio, sin que se vean afectados los costos comerciales durante este lapso.



Los principales índices europeos han reaccionado positivamente al acuerdo, con incrementos de hasta el 1,6% en el Dax 40, que ha alcanzado su punto más alto en los 24.000 puntos. Es importante recordar que Alemania es el país del Eurogrupo con mayor volumen de exportaciones hacia Estados Unidos. Además, el Euro Stoxx 50, el índice que reúne a las 50 mayores empresas del continente, ha subido un 1,2%.



En el ámbito nacional, la mayoría de los valores del Ibex 35 han cerrado la jornada en verde. Destaca nuevamente Indra, compañía líder en defensa y armamento en España, que ha incrementado su valor en un 3,7%, duplicando el precio de sus acciones en lo que va del año. Arcelor Mittal ha experimentado una subida del 4,3%, beneficiándose de un alivio en su actividad dentro del continente americano. Por otro lado, Inditex, Naturgy, Red Eléctrica y Endesa han cerrado la sesión con pérdidas. Mientras tanto, los mercados bursátiles de Wall Street permanecen inactivos debido al festivo, situación que también se replica en el Reino Unido.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.