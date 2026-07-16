Las acciones de Abbott Laboratories (ABT.US) suben alrededor de un 4% en el premercado después de que la empresa presentara unos resultados del segundo trimestre de 2026 mejores de lo esperado. Los ingresos aumentaron un 13% interanual hasta los 12.600 millones de dólares, superando ligeramente las estimaciones de los analistas, mientras que tanto las ventas como el beneficio ajustado superaron el consenso de Wall Street. Aunque el beneficio neto reportado cayó aproximadamente un 47%, hasta los 928 millones de dólares, y el beneficio por acción (BPA) diluido conforme a GAAP descendió hasta los 0,53 dólares, los inversores se centraron principalmente en el sólido desempeño de la mayoría de las divisiones del negocio y en la decisión de la compañía de elevar sus previsiones de beneficios para el conjunto del año.

Abbott espera ahora un BPA ajustado para 2026 de entre 5,45 y 5,60 dólares, frente al rango anterior de 5,38 a 5,58 dólares, lo que supone un incremento de 0,05 dólares en el punto medio de la previsión. Al mismo tiempo, la compañía mantuvo su previsión de crecimiento de las ventas comparables entre el 6,5% y el 7,5%, reflejando su confianza en una aceleración del crecimiento de los ingresos y de la rentabilidad durante la segunda mitad del año.

Cifras clave de los resultados de Abbott

Los ingresos del segundo trimestre alcanzaron los 12.600 millones de dólares , con un crecimiento del 13% interanual en términos reportados y del 4,8% sobre una base comparable.

El BPA diluido ajustado se situó en 1,31 dólares, mientras que el BPA diluido reportado bajo criterios GAAP descendió hasta los 0,53 dólares.

El beneficio neto de Abbott cayó aproximadamente un 47% interanual, hasta los 928 millones de dólares , poniendo de manifiesto la diferencia entre los resultados reportados y los ajustados.

Durante los seis primeros meses de 2026, los ingresos aumentaron un 10,5%, hasta los 23.700 millones de dólares, mientras que el beneficio neto disminuyó alrededor de un 35,5%, hasta los 2.000 millones de dólares.

Abbott elevó su previsión de BPA ajustado para el conjunto de 2026 hasta un rango de entre 5,45 y 5,60 dólares, frente a la estimación anterior de entre 5,38 y 5,58 dólares.

La compañía mantuvo su previsión de crecimiento de las ventas comparables entre el 6,5% y el 7,5% para 2026.

Abbott devolvió 2.100 millones de dólares a sus accionistas durante el trimestre mediante dividendos y recompras de acciones.

La empresa continúa ampliando su cartera de productos, incluyendo Libre Duo, el sistema coronario de litotricia intravascular (IVL) TECTONIC y el dispositivo Amulet 360 para el cierre de la orejuela auricular izquierda, que podrían respaldar el crecimiento futuro.

Para los inversores, la principal conclusión es que, pese a la debilidad del beneficio reportado bajo criterios GAAP, el negocio subyacente de Abbott sigue mostrando fortaleza. La mejora de las previsiones de beneficios indica que la dirección confía cada vez más en una aceleración del crecimiento de los ingresos y de la rentabilidad durante la segunda mitad del año.

Cotización de las acciones de Abbott

Las acciones de Abbott cotizan cerca de los 93 dólares antes de la apertura de Wall Street, lo que sugiere que los compradores podrían intentar impulsar el valor por encima de su media móvil exponencial de 50 sesiones (EMA 50, línea naranja) por primera vez en varios meses, con la posibilidad de revertir la tendencia bajista de fondo. Aún con la subida de hoy, el valor continúa cotizando aproximadamente un 30% por debajo de su máximo histórico.