Resumen diario 🗽 Wall Street se mantiene firme pese a la debilidad de las acciones de memorias y al alza del petróleo

Los mercados bursátiles europeos mostraron un desempeño mixto el jueves. El DAX de Alemania terminó la sesión prácticamente sin cambios, el CAC 40 de Francia subió un 0,3%, mientras que el FTSE 100 de Reino Unido registró alzas moderadas. El WIG20 de Polonia fue el índice con mejor desempeño, al subir casi un 0,9% y cerrar por encima del nivel psicológicamente importante de 4.000 puntos por primera vez en su historia. Mientras tanto, las acciones estadounidenses cotizaron ligeramente a la baja, con el Nasdaq 100 retrocediendo un 0,15% y el S&P 500 cayendo más de un 0,3% aproximadamente cinco horas después del inicio de la sesión del jueves.

La sesión en los mercados bursátiles europeos fue mixta. El DAX de Alemania cerró sin cambios, el CAC 40 de Francia subió un 0,3%, mientras que el FTSE 100 de Reino Unido avanzó ligeramente. El índice con mejor desempeño fue el WIG20 de Polonia, que subió casi un 0,9% y superó el histórico nivel redondo de 4.000 puntos. En Estados Unidos, el Nasdaq 100 caía un 0,15% y el S&P 500 retrocedía más de un 0,3% aproximadamente cinco horas después de la apertura del mercado del jueves.

Los resultados corporativos respaldaron el sentimiento en Europa continental, aunque el mercado londinense se vio presionado por las acciones que cotizaban sin derecho a dividendo, mientras que el apetito general por el riesgo siguió limitado por la incertidumbre geopolítica y las nuevas alzas de los precios del petróleo. Entre las compañías con mejor desempeño, Deutsche Telekom subió alrededor de un 6,3% después de ampliar su programa de recompra de acciones hasta 5.000 millones de euros y elevar sus previsiones de flujo de caja libre. Renk avanzó un 5,5% tras registrar una cifra récord de nuevos pedidos. Siemens cayó aproximadamente un 4,5% después de que el crecimiento de los pedidos de su división Digital Industries fuera inferior a lo esperado, mientras que Rheinmetall retrocedió alrededor de un 3,5% tras reducir sus previsiones de ventas para 2026.

En Asia, el índice compuesto de Shanghái subió un 0,57%, hasta 3.900,35 puntos, mientras que el KOSPI de Corea del Sur se desplomó un 4,58%, hasta 6.296,38 puntos, y el Nikkei 225 de Japón cayó un 0,93%, hasta 65.683,26 puntos. Las preocupaciones sobre el retorno de las inversiones en inteligencia artificial y las reacciones a los resultados de los fabricantes estadounidenses de chips de memoria provocaron fuertes ventas en SK Hynix, Samsung, Kioxia y Tokyo Electron.

SanDisk cayó alrededor de un 5% pese a registrar ingresos de 8.970 millones de dólares y un beneficio ajustado por acción de 39,25 dólares durante el cuarto trimestre fiscal, ya que sus previsiones de ingresos de entre 10.300 y 10.800 millones de dólares para el próximo trimestre decepcionaron a los inversionistas después del fuerte repunte de las acciones. Western Digital retrocedió aproximadamente un 10,8%, pese a registrar ingresos de 3.750 millones de dólares, un 44% más en términos interanuales, y un beneficio por acción de 3,56 dólares, ya que las elevadas expectativas relacionadas con la inteligencia artificial y los mejores resultados de Seagate hicieron que superar las estimaciones de consenso no fuera suficiente.

Las acciones de Albemarle subieron alrededor de un 8% gracias a una mejora significativa de los beneficios, respaldada por unos precios más elevados de las materias primas, mientras que Moderna borró sus alzas iniciales pese a recibir la aprobación de la FDA para su vacuna contra la influenza.

Los datos del mercado laboral estadounidense fueron mixtos. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se situaron en 199.000, frente a las expectativas de 205.000 y las 198.000 de la semana anterior, cifra revisada, mientras que las solicitudes continuas aumentaron hasta 1,801 millones, por encima de la previsión de consenso de 1,789 millones. Las cifras indican que los nuevos despidos siguen siendo limitados, aunque los trabajadores que pierden sus empleos están tardando más tiempo en encontrar una nueva ocupación.

La productividad no agrícola aumentó a una tasa anualizada del 1,4% durante el segundo trimestre, superando las expectativas del 0,6%, mientras que los costos laborales unitarios subieron solo un 1,3%, frente al 2,1% esperado, lo que ofreció una señal relativamente favorable sobre las presiones de costos. Los inventarios mayoristas de junio aumentaron un 0,2% mensual, pero las ventas mayoristas cayeron un 3,0% después del avance revisado del 3,5% de mayo, lo que apunta a una desaceleración mensual significativa de la demanda. En contraste, los datos europeos decepcionaron, con las ventas minoristas de la eurozona situándose muy por debajo de las expectativas y destacando la debilidad de la demanda de los consumidores en la región.

El dólar estadounidense se fortaleció, con el índice del dólar subiendo alrededor de un 0,3%, hasta cerca de 99,97 puntos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años aumentaron hasta aproximadamente el 4,25%, mientras que los rendimientos a diez años subieron hasta alrededor del 4,66%-4,67%, ya que el repunte de los precios del petróleo y una revisión más restrictiva de las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal contrarrestaron los datos más moderados de costos laborales.

El oro se mantuvo cerca de los 4.300 dólares por onza, con una caída aproximada del 0,1%, mientras que la plata retrocedió alrededor de un 1,1%, hasta 61,6 dólares, reaccionando con mayor intensidad al fortalecimiento del dólar y al aumento de los rendimientos de los bonos. Bitcoin cotizó cerca de los 64.700 dólares, con un alza aproximada del 0,6% durante las últimas 24 horas, mientras que Ethereum avanzó alrededor de un 2,3%, hasta 1.910 dólares, superando claramente el desempeño de Bitcoin.

Los últimos datos completos correspondientes al 5 de agosto mostraron entradas netas de 244,4 millones de dólares en los ETF de Bitcoin al contado de Estados Unidos, incluidos 196,8 millones de dólares en el fondo de BlackRock. Los ETF de Ethereum al contado atrajeron 60,8 millones de dólares, de los cuales 50,3 millones correspondieron al fondo de BlackRock.

Según The Information, Nvidia está probando tres versiones de su GPU Rubin Ultra y tiene previsto tomar una decisión relacionada con la escasez de chips de memoria avanzados. Las acciones de Nvidia caían ligeramente menos de un 0,2% durante la jornada.

Según la EIA, los inventarios de gas natural de Estados Unidos aumentaron en 33.000 millones de pies cúbicos, por encima de los 30.000 millones esperados y del incremento de 28.000 millones registrado la semana anterior. En términos anuales, los inventarios fueron 12.000 millones de pies cúbicos inferiores. Los niveles de almacenamiento se mantuvieron 195.000 millones de pies cúbicos por encima del promedio de cinco años, de 2,922 billones de pies cúbicos, mientras que los inventarios totales continuaron dentro del rango histórico observado durante los últimos cinco años. La disminución de la demanda de refrigeración y el aumento de la oferta procedente de la cuenca Pérmica apuntan a un debilitamiento de los fundamentos del mercado hacia el final del verano. Por otro lado, los próximos cinco días podrían traer el último aumento estacional significativo de la demanda interna de gas, ya que las temperaturas excepcionalmente elevadas impulsan las necesidades de refrigeración.

El Dow Jones Industrial Average cae hoy casi 800 puntos después de aproximarse al nivel de 55.000 puntos durante la sesión del miércoles, cuando alcanzó un nuevo máximo histórico. Pese al retroceso de hoy, el sentimiento general hacia las acciones estadounidenses sigue siendo constructivo, con una volatilidad intradía relativamente moderada.