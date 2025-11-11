Las acciones de Aena suben un 2% en la sesión de hoy después de que la compañía haya anunciado que en breve se publicará la licitación para la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Todo esto ocurre en mitad de la batalla política que se está produciendo con Aena en medio por las nuevas tarifas e inversiones futuras.

Las acciones de Aena repuntan por los avances en Barcelona

Maurici Lucena, presidente y CEO de Aena, ha anunciado que se va a publicar la licitación técnica para la gestión y desarrollo del plan director que se usará para la ampliación de Barcelona. Recordemos que la propia ampliación ha creado bastante revuelo por los terrenos donde se realizará y por el impacto que algunas organizaciones dicen que tiene en la naturaleza de la zona. En cualquier caso, el proyecto sigue adelante ante la necesidad de ampliar capacidad en un aeropuerto que ya no da a más, aunque es cierto que se crearán nuevas zonas verdes alrededor para compensar el terreno "absorbido" para la ampliación.

Dicha ampliación se prevé realizar en 4 años y se estima que el plan director costará unos 4,5 millones de euros. Nótese, que este coste es ínfimo en comparación con el presupuesto total estimado para la ampliación, que rondará los 3.000 millones de euros.

Todo esto puede tener un impacto positivo en Aena, ya que permitirá que más turistas pasen por el aeropuerto y por tanto incrementen los ingresos de la compañía. Sin embargo, la realidad es que los planes de inversión también tienen un impacto en la generación de caja en el corto plazo, por lo que veremos cómo se lo van tomando los inversores a medida que lo veamos reflejado en sus cuentas.

Las acciones de Aena suben un 13% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

