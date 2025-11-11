¿Hasta dónde puede llegar la IA?

La percepción del mercado puede cambiar en cuestión de días —o incluso minutos— y esto vuelve a evidenciarse ahora que los inversores están centrando nuevamente su atención en el fuerte aumento del capex de los grandes hiperescaladores y en la posible dependencia excesiva de las valoraciones actuales respecto al éxito de la IA. Aunque el ritmo de inversión ya era elevado, las últimas conferencias con analistas han dejado claro que estas compañías están dispuestas a apostar sin reservas por liderar el desarrollo de la inteligencia artificial.

El capex se dispara por la IA

Meta, por ejemplo, elevó en 4.000 millones de dólares la parte baja de su guía de capex para 2025, situándola en 70.000–72.000 millones. Alphabet hizo algo similar, ajustando su rango hasta 91.000–93.000 millones, frente a los 82.000 millones estimados en julio y los 75.000 millones previstos a inicios de año. En conjunto, el capex agregado de Meta, Alphabet, Amazon y Microsoft crecerá casi un 60% interanual, alcanzando alrededor de 360.000 millones de dólares solo en 2025. Si incorporamos a otras compañías del sector, es probable que la inversión vinculada a IA se acerque a los 400.000 millones, con previsiones de crecimiento de doble dígito al menos durante los próximos dos años.

Dentro de este contexto, las valoraciones de la IA son exigentes, pero hay compañías que todavía cotizan a múltiplos razonables. Meta, con 26 veces beneficios, es la más barata del grupo de las 7 magníficas y probablemente una de las que más monetizará la IA gracias a un mejor targeting publicitario. Incluso Alphabet, a 27 veces beneficios, continúa contando con el apoyo de los inversores pese a que su negocio publicitario —casi el 80% de sus ingresos— se enfrenta al desafío del auge de chatbots como ChatGPT, que ya supera los 800 millones de usuarios activos semanales.

Por tanto, aunque haya empresas dentro del sector de la IA que pueden estar sobrevaloradas, hay que tener en mente el potencial que tiene la inteligencia artificial y el posible impacto no solo en las compañías que la desarrollen, sino también en las que inviertan y lo apliquen a su propio negocio.



Un ejemplo de ETF que recoge la evolución de empresas relacionadas con la IA es el ETF de Artificial Intelligence Enablers (IVAI.DE) de Invesco, que se centra en compañías que desarrollan tecnologías clave para la inteligencia artificial y su ecosistema. Algunos valores dentro del ETF son Applied Digital o Seagate Technology.

El ETF de Artificial Intelligence Enablers sube un 20% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en IA?

