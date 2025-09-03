Las acciones de Alphabet celebran el fallo del caso de monopolio

Las acciones de Alphabet se disparan en el mercado europeo después de que un juez federal de Estados Unidos dictaminase que Google no tendrá que vender su navegador Chrome ni deshacerse de Android, su sistema operativo, en el marco de un histórico caso antimonopolio. Este fallo representa un alivio significativo para Google, ya que supone el rechazo de las peticiones más radicales del Departamento de Justicia y de un grupo de Estados que solicitaban la desinversión forzosa de estos activos clave. Pese al fallo favorable, el juez Amit Mehta ha impuesto restricciones severas para frenar las prácticas monopolísticas, como la prohibición de contratos exclusivos para productos clave de Google (Google Search, Chrome, Google Assistant y su IA Gemini), y ha ordenado que Google comparta datos importantes con competidores calificados para facilitar la competencia.

Las acciones de Alphabet celebran la victoria de Google

En oncreto, el juez ha argumentado que la venta forzosa de Chrome sería desproporcionada y podría perjudicar a los consumidores al desestabilizar un producto ampliamente utilizado, por lo que ha optado por medidas menos drásticas pero precisas para restaurar el equilibrio en el mercado. Además, se prohíben contratos que obliguen a usar exclusivamente Google como motor de búsqueda predeterminado, lo que abre la puerta a que otros buscadores compitan en igualdad de condiciones. Aun así, Google podrá continuar realizando pagos para ser el buscador predeterminado, siempre que no existan exclusividades.

De este modo, Google mantiene el control sobre su navegador y sistema operativo, pero enfrenta nuevas reglas para compartir datos y evitar prácticas anticompetitivas mediante contratos exclusivos, lo que mitiga temores antimonopolio sin fracturar la compañía ni sus productos más estratégicos.

Las acciones de Alphabet, la empresa matriz de Google, suben con fuerza tras el fallo judicial favorable. En concreto, la cotización europea de Alphabet se dispara un 8,4% en estos momentos sobre el precio de cierre de ayer, alcanzando los 192,5 euros por título, máximos no vistos desde hace 7 meses. Observando las subidas en el horario posterior al cierre de Wall Street, junto con la confirmación de su cotización en Europa, cabe esperar un inicio alcista de la compañía del Nasdaq 100 en la apertura americana a las 15:30 CET.

El entusiasmo entre los inversores de Alphabet va a más gracias a que el fallo ha descartado la venta forzada de Chrome, una medida que habría generado gran incertidumbre y volatilidad entorno al grupo. En lugar de una desinversión estructural, el juez optó por imponer restricciones en los contratos exclusivos y la necesidad de compartir datos, lo que es visto como un cambio significativo pero menos radical. Este aumento en las acciones de Alphabet refleja la confianza del mercado en que Google seguirá siendo un jugador dominante mientras se adapta a nuevas reglas para fomentar la competencia.

¿Cómo comprar acciones de Alphabet?

