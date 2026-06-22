Las acciones de Alphabet se desploman ¿qué ha pasado?

Las acciones de Alphabet registraron fuertes caídas de hasta el 7%, después de que el portal de finanzas, Barron´s, adelantara que John Jumper, investigador de Google DeepMind y ganador del Premio Nobel, anunciara su salida de la compañía para incorporarse a Anthropic. El movimiento supone una nueva muestra de la creciente competencia por el talento dentro de la industria de la inteligencia artificial, donde las grandes tecnológicas y las startups más innovadoras luchan por atraer a los mejores especialistas del sector.

Jumper es conocido principalmente por haber participado en el desarrollo de AlphaFold, una de las aplicaciones más revolucionarias de la inteligencia artificial en el ámbito científico. Su marcha supone la pérdida de una de las figuras más reconocidas de DeepMind, la división responsable de algunos de los mayores avances tecnológicos de Alphabet durante la última década.

Anthropic y OpenAI intensifican la batalla por el talento

La salida de Jumper se produce apenas unas semanas después de que otro de los principales responsables del desarrollo de Gemini abandonara Alphabet para incorporarse a OpenAI. Estos movimientos reflejan cómo la competencia en inteligencia artificial ya no se limita a modelos, centros de datos o capacidad de computación, sino que se está trasladando directamente a la captación de talento.

Anthropic y OpenAI continúan reforzando sus equipos en un momento especialmente relevante para el sector. Ambas compañías han anunciado recientemente planes para salir a bolsa, aumentando todavía más los incentivos para atraer a investigadores clave mediante paquetes salariales, acciones y participación en el crecimiento futuro de las compañías.

¿Debe preocupar a los inversores de Alphabet?

Aunque la salida de una única persona no cambia por sí sola las perspectivas de Alphabet, el movimiento pone de manifiesto la creciente presión competitiva que afronta la compañía. Durante años, Google fue considerado el destino natural para algunos de los mejores investigadores del mundo en inteligencia artificial. Sin embargo, el auge de OpenAI y Anthropic está modificando ese equilibrio.

Para los inversores, la cuestión no es únicamente quién desarrolla el mejor modelo de inteligencia artificial, sino qué compañías serán capaces de atraer y retener a los profesionales que liderarán la próxima generación de avances tecnológicos. En este contexto, la fuga de talento se ha convertido en un indicador cada vez más relevante para valorar la posición competitiva de las grandes tecnológicas.

La reacción del mercado refleja precisamente esta preocupación. Más allá de los resultados trimestrales o de las inversiones en infraestructura, los inversores comienzan a entender que la inteligencia artificial es una carrera en la que el talento puede resultar tan importante como el capital.